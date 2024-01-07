اتحاد البولو يهنئ فلاح بن زايد

دبي (الاتحاد)

وجه اتحاد البولو التهنئة إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بمناسبة إعادة انتخاب مجلس إدارة النادي برئاسة سموه.

وقال محمد الحبتور رئيس الاتحاد: «يسعدنا ويشرفنا تهنئة سموكم بالثقة الغالية التي أولاها لكم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بإعادة تشكيل المجلس للمرحلة المقبلة، وكلنا ثقة في نجاح مهمتكم لما لكم من بصمات واضحة للعيان وخبرة وحرص كبيرين على النجاح الدائم، ونعتبر هذا الاختيار الذي صادف أهله وساماً على صدر رياضة البولو بالإمارات».

وأضاف: «نتطلع إلى أن يكون مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو الجديد، سنداً وعوناً لنا وقوة دفع هائلة لتشهد هذه الرياضة في الإمارات عامة وأبوظبي خاصة، نقلة جديدة ونوعية مستمرة استكمالاً لما تحقق من إنجازات».