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الرياضة

«دي شخر» يتصدر «عجمان لجمال الخيل»

عمار النعيمي يتابع عروض البطولة (وام)
8 يناير 2024 00:46

عجمان (وام)
شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، فعاليات اليوم الثاني، من بطولة عجمان لجمال الخيل الحادية والعشرين، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، في منطقة الزوراء في إمارة عجمان.
وتشهد البطولة هذا العام تطوراً وإبداعاً في ميدان العرض، وتميزاً في التنظيم، كما تضم عدداً كبيراً من ملاك الإسطبلات والمرابط المحلية التي تشارك بأجود وأفضل سلالات الخيل في الدولة.

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وأسفرت نتائج منافسات اليوم الثاني للبطولة في جميع الفئات المشاركة عن تصدر المهر «دي شخر» المملوك لمربط دبي للخيول العربية المركز الأول بـ92.8 نقطة، والتي خصصت للأمهار بعمر سنتين، وجاء بالمركز الثاني المهر «كحيل الريماس» المملوك لمربط الريماس، وحصل على 92.2 نقطة، واحتل المركز الثالث المهر «أي دي ياس» لمالكه عدنان عبدالله الشحي، وحقق 91.9 نقطة ‪ للفئة بعمر السنة، كما حقق الفرس «غ. س. مخايل غلفا» لمالكه سعود الشريقي الكعبي، المركز الرابع بـ91.9 في شوط الأفراس 4 سنوات فما فوق، واحتل المركز الخامس المهر «ساهي الباهية» المملوك لسلطان محمد الشامسي بـ91.8، وجاء بالمركز السادس الفرس «دي غنيمة» المملوك للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، ونال 91.8 نقطة في فئة الأفراس بعمر 4 سنين فما فوق، ونال المهر «إي أس العين» لمالكه خليفة عبدالله ثاني النعيمي المركز السابع بـ91.8، فيما حصل المهر «أ.س. وادي» لمالكه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي على المركز الثامن بـ91.7 نقطة، وجاء الفرس «إي.دي. ليالي» لهند عدنان الشحي بالمركز التاسع بـ91.6 نقطة، والفرس «إم إف الريم» والمملوك لمربط البطين بالمركز العاشر بـ91.6 في فئة الأفراس بعمر 4 سنين فما فوق، وفي نهاية كل شوط تم توزيع الجوائز على أصحاب المهرات والأفراس الفائزة بالمراكز الأولى.

عمار النعيمي
عجمان
جمال الخيل العربية
حميد بن راشد النعيمي
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