مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. «ابن لومية» يخطف كأسي «الحقايق»

دبي (الاتحاد)

شهد ميدان المرموم تحديات رموز سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن الذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وشاركت فيه أكثر من 1666 مطية في ثاني أيام سباقات سن الحقايق، والتي أُقيمت لمسافة 4 كم.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السادس.

وكان شعار «ابن لومية» الرابح الأكبر في تحديات رموز سن المواهب، حيث تمكنت «منصورة» لراشد علي سعيد بن لومية الكتبي من حسم معركة الأبكار على كأس سمو ولي عهد دبي للحقايق الأبكار المفتوح وجائزة المليون ونصف مليون درهم، وذلك بزمن قدره 5:51:0 دقيقة.

وأهدى «مشكور» مالكه حمد سعيد عبيد بن بدر العليلي بندقية الحقايق الجعدان المفتوح وجائزة المليون درهم، وذلك بعد أن وصل إلى خط النهاية بعد مرور زمن بلغ 5:49:3 دقيقة. وسجلت «غارة» الإنجاز الثاني في المهرجان باسم مالكها علي سعيد علي بن لومية الكتبي، وذلك بعد حصدت كأس سمو ولي عهد دبي للحقايق الأبكار للإنتاج وجائزة المليون درهم في توقيت 5:51:0 دقيقة.

واستطاع «الشهم»، المملوك لأحمد عبدالله حارب الدرعي الأنظار، من خلال تحقيقه توقيت زمني 5:42:6 دقيقة حصد به بندقية الحقايق الجعدان للإنتاج عن جدارة واستحقاق ومعها الجائزة النقدية البالغة 800 ألف درهم.

وشهدت الفترة الصباحية لثاني أيام المهرجان، إقامة 20 شوطاً لهجن أبناء القبائل لمسافة أربعة كيلومتر، وذلك بمشاركة واسعة لهجن أبناء القبائل.

وظفرت «الذيبة» المملوكة لمحمد أحمد حسن العامري بصدارة الشوط الرئيسي للحقايق الأبكار المفتوح للإنتاج، وذلك بتوقيت 5:57:9 دقيقة.

وبالمقابل، ذهب ناموس الشوط الرئيسي الثاني للحقايق الجعدان المفتوح للإنتاج إلى شعار عبدالله سالم ثعلوب الكتبي، الذي قدم «شاهين» بزمن 5:55:5 دقيقة.