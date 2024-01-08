«مشجعة ضعيفة البصر» تُحقق حلمها بتسجيل هدف!

مراد المصري (أبوظبي)

قام نادي تينيريفي الإسباني، بمبادرة إنسانية مجتمعية لافتة في المباراة الأخيرة، التي خاضها في عام 2023 على ملعبه، عندما حقق حلم مشجعة ضعيفة البصر، من تسجيل هدف وسط فرحة الجماهير الكبيرة.

وقامت المشجعة ياسمينة جارسيا وكلبها المرشد كينا، الذي تواجد معها للمساعدة في إنجاح المبادرة بين شوطي مواجهة ألكوركون في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وقام النادي بالترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وطُلب أقصى قدر من الصمت من آلاف الجماهير الحاضرة على المدرجات، حتى تتمكن من تحديد موقع المرمى بشكل أفضل على أرض الملعب، مع قيام شخص معاون إصدار بعض الصوت من القائمين لتتمكن من تحديد المسافة ومساحة المرمى.

واعتبر تينيريفي الفريق الواقع في جزر الكناري، أنه يسعى دائماً للالتزام بدوره من أجل مجتمع أكثر شمولاً، فجاءت هذه المبادرة من قبل قسم الدمج الرياضي والإعاقة التابعة للأخيرة، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقال أرتامي رودريجيز، منسق قسم الدمج الرياضي والإعاقة في تينيريفي: «نريد رفع مستوى الوعي بين الجمهور لإظهار أنه من خلال أفعال صغيرة مثل هذه، يمكننا التعاون في المساعدة على تحسين حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة، لجعلها أسهل، أكثر إتاحة وشمولاً، ولقد ساهمنا جميعاً من خلال التزام الصمت حتى تتمكن منفذة ركلة الجزاء من معرفة مكان وجودها في الملعب، وحتى لا يشعر كلبها المرشد بالتوتر».