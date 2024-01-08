13 إحصائية تدق «جرس الإنذار» في «التوقف الشتوي»

مراد المصري (أبوظبي)

تعمل الأندية خلال فترة التوقف الشتوية على علاج بعض الإحصائيات السلبية، التي ظهرت عليها في النصف الأول من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في محاولة منها للظهور بشكل أفضل وتعويض ما حدث خلال الفترة الماضية، وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

ومن خلال رصد الإحصائيات، نجد 13 إحصائية سلبية تتطلب العلاج في حال أرادت هذه الفرق تصحيح المسار، ولم يكن مفاجئاً أن أغلب هذه الأرقام كانت مرتبطة بالفرق المتواجدة في الجزء السفلي من جدول الترتيب.

تواجد فريق الإمارات في المركز الأخير في لائحة الترتيب يعكس إحصائية أنه الفريق الأكثر استقبالاً للأهداف بمجموع 33 هدفاً في 12 مباراة، وهو ربما يفسر قرار اللجوء للمدرب الإيطالي والتر زينجا، المتخصص في تصحيح أخطاء الخط الدفاعي.

وكان حتا صاحب الرصيد الأقل من الأهداف بمجموع 9 أهداف فقط سجلها في أول 12 جولة، وهو ما جعله يتساوى بعدد النقاط مع الإمارات، وتقدم عليه بفارق الأهداف فقط.

وفي إحصائية أقل الفرق تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء، تواجد الوحدة وحتا اللذان لم يسجلا أي هدف من خارج المنطقة لحد الآن في الدوري.

ويعتبر البطائح أقل الفرق دقة في التسديد على المرمى بواقع 40.86٪، وهو الذي حقق حصيلة لافتة من النقاط تبلغ 16 نقطة، لربما ترتفع أكثر في حال ارتفاع هذه النسبة.

وجاء خورفكان بوصفه الفريق الأكثر تسديداً بمجموع 84 تسديدة فقط.

وعلى صعيد الأقل في عدد التمريرات، كان فريق الإمارات بمجموع 3791 تمريرة، وهو صاحب الأقل دقة في التمريرة بواقع 76.79٪.

أما على صعيد نسبة المواجهات فكان عجمان الأقل بواقع 45.76٪، وهو الذي تأثر بانطلاقته البطيئة مع المدرب السابق كايو زاناردي، قبل أن يبدأ المدرب الروماني دانيال إيسايلا بعلاج الأمور تدريجياً.

كما تصدر عجمان القائمة السلبية للأكثر إهداراً للنقاط بعد التقدم بالنتيجة بمجموع 11 نقطة، كما أن عجمان هو أكثر الفرق ارتكاباً للأخطاء على المنافسين بمجموع 194 خطأ.

وفي معدل الاستحواذ كان خورفكان الأقل بمعدل 40٪، يليه الإمارات 41٪، وتشارك عجمان وخورفكان إحصائية الفريقين الوحيدين اللذين لم يخرجا بشباك نظيفة حتى الآن.

وتصدر شباب الأهلي قائمة الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء بمجموع 5 بطاقات، ويعتبر البطائح الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء برصيد 34 بطاقة.