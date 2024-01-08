«النسور» يعود للتدريبات من أجل «صفحة جديدة»

فيصل النقبي (خورفكان)

عاد لاعبو خورفكان للتدريبات، بعد فترة راحة لمدة أسبوعين، أعقبت نهاية مباراة النصر في الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك تحت قيادة المونتينجري نيبوشا مدرب الفريق، بأمل فتح صفحة جديدة في مشوار الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض «النسور» خلال الأيام المقبلة عدداً من المباريات الودية مع فرق محلية وخليجية، استثماراً لفترة التوقف الطويلة للدوري، بسبب كأس آسيا التي ستقام في قطر هذا الشهر.

ويدخل الفريق معسكراً إعدادياً بهدف رفع اللياقة البدنية، وعودة حساسية اللاعبين للكرة.

وتبحث اللجنة الفنية في الشركة خلال اجتماعها المقرر بعد أيام، مصير اللاعبين الأجانب، سواء المغادرين أو القادمين للفريق خلال فترة «الميركاتو الشتوي»، بانتظار الموقف النهائي للتونسي سيف الدين خاوي أو البرازيلي تياجو المرشحين للرحيل عن الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.