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الرياضة

«العروبة 36» يحتفل بلقب «بطل الشتاء» في «الأولى»

«العروبة 36» يحتفل بلقب «بطل الشتاء» في «الأولى»
8 يناير 2024 12:00

معتصم عبدالله (دبي)
احتفل العروبة، متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى، بلقب بطل الشتاء، قبل جولتين على ختام الدور الأول، بفوزه على ضيفه الجزيرة الحمراء 3-1 ضمن «الجولة 15»، والتي شهدت احتفاظ رباعي المقدمة بمراكزهم على غرار الجولة الماضية، بقيادة «الأخضر» المتصدر برصيد 36 نقطة، الظفرة «الوصيف» وله 28، دبا الحصن «الثالث» برصيد 28 نقطة، والعربي «الرابع» وله 26.
وحقق رباعي المقدمة، انتصارات لافتة في «الجولة 15»، شملت إلى جانب فوز العروبة، تفوق الظفرة على مضيفه جلف يونايتد 3-1، ودبا الحصن أمام مضيفه سيتي 2-1، والعربي على حساب يوناتيد بالنتيجة ذاتها، ليستمر بالتالي السباق المثير في واجهة الدوري الذي يتأهب لإكمال النصف الأول من مشواره بإقامة مباريات الجولة الـ 16 السبت المقبل، والجولة الـ 17 يومي 20 و21 يناير الجاري.
وبعيداً عن «رباعي المقدمة»، شهدت بقية مباريات الجولة استمرار التنافس في وسط الترتيب، والذي يجمع مسافي «الخامس» بعد بقائه برصيد 22 نقطة بالخسارة أمام مضيفه الذيد «السابع» بنتيجة 1-3، وفوز دبا «السادس» برصيد 22 نقطة أمام مصفوت 2-0، فيما تراجع يونايتد إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة بعد خسارته أمام العربي 1-2، مقابل 20 للجزيرة الحمراء «التاسع» بخسارته أمام العروبة 1-3.
وتراجع الفجيرة إلى العاشر برصيد 19 نقطة بالخسارة أمام الرمس «الأخير» بنتيجة 1-4، وحصد التعاون صاحب المركز 11 ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده إلى 18 بالفوز على الحمرية 3-0، وهو الفوز الأكبر لأبناء المدرب بدر طبيب في الموسم الحالي.
ويحل العروبة «بطل الشتاء» في الجولة المقبلة «16» ضيفاً على الحمرية بملعب الأخير بالشارقة، فيما ينهي الظفرة «الوصيف» مبارياته في الدور الأول أمام ضيفه جلف اف سي، ويستقبل دبا الحصن «الثالث» ضيفه يونايتد، ويلعب العربي «الرابع» في مواجهة التعاون.
ويلتقي في مباريات الجولة، التي تُلعب جميعها مساء السبت المقبل، مسافي وسيتي، الجزيرة الحمراء وجلف يونايتد، الفجيرة ودبا، ومصفوت والذيد، فيما يغيب الرمس صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط بداعي الراحة.

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نتائج «الجولة 15»
دبا – مصفوت 2-0
العروبة – الجزيرة الحمراء 3-1
الرمس – الفجيرة 4-1
جلف يونايتد – الظفرة 1-3
التعاون – الحمرية 3-0
الذيد – مسافي 3-1
سيتي – دبا الحصن 1-2
يونايتد – العربي 1-2
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ترتيب فرق الصدارة 
العروبة، 36 نقطة 14 مباراة 
الظفرة، 28 نقطة 15 مباراة 
دبا الحصن، 28 نقطة 14 مباراة 
العربي، 16 نقطة 14 مباراة 

دوري الدرجة الأولى
العروبة
الجزيرة الحمراء
الظفرة
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