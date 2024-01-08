الموسم الجديد لـ«محاربي الإمارات» ينطلق 20 يناير

أبوظبي (وام)

تنطلق أولى فعاليات الموسم الجديد لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية يوم 20 يناير الجاري، بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، وذلك في النسخة الـ 46 من السلسلة الدولية، وتنطلق النسخة الـ 47 من السلسلة العربية في اليوم التالي، حيث تقام المنافسات في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتشهد النسخة الدولية، 13 نزالاً يتنافس فيه 26 مقاتلاً من جميع أنحاء العالم، ويُعد البرازيلي أليكس داسيلفا في «وزن الخفيف» من أبرز المشاركين، وكذلك الكاميروني جوريس ديا بطل «السلسلة الأفريقية».

وتشهد النسخة العربية، 11 نزلاً بين 22 مقاتلاً، يتصدره نزال «وزن المتوسط»، بين كل من البطل الحالي وسام همامي من تونس، وعمران شعبان من لبنان، فيما يشارك في النزالات كل من، عبد الله البوشهري، وجلال الدعجة، ومحمد العسيلي، وسهيل ثائري، وإيمان المضاف.

وكانت منافسات بطولة «محاربي الإمارات» قد شهدت العام الماضي 2023 إقامة 11 نسخة من البطولة، بداية من فبراير، وحتى أكتوبر الماضيين، كما شهدت تتويج 8 أبطال في كل من النسخ الثلاث، الدولية، والأفريقية والعربية.

وكان الأبرز في التتويج، الأردني علي القيسي بلقبي السلسلتين العربية في النسخة 40، والدولية في النسخة 42، في «وزن الريشة»، ومحمد يحيى في «وزن الخفيف» بالسلسلة العربية، وبدر الدين دياني، مرتين في السلسلة العربية «وزن المتوسط».

كما تم تتويج بقية الأبطال جاوريس ديا بطل «وزن الريشة» في السلسلة الأفريقية، وبرونو ماتشادو «وزن الخفيف» في السلسلة الدولية، قبل أن يعلن اعتزاله، وتتويج أمرو نور محمدوف بلقب «وزن الخفيف» في السلسلة الدولية.

وأعرب فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، عن سعادته بالنجاحات التي تحققت خلال عام 2023، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للحدث عازمة على الاستمرار في تحقيق النجاحات خلال العام الجاري، في ظل تعدد المشاركين من جميع أنحاء العالم، كونها محطة الانطلاقة للكثير من الأبطال.

وأعرب عن تطلعه خلال الموسم الجديد لمواصلة التميز في التنظيم بما يعزز مكانة البطولة، ويؤكد ريادة أبوظبي في قيادة هذه الرياضة نحو النهوض في المنطقة والعالم.