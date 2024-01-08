جوارديولا: دي بروين «استثنائي وفريد»

مانشستر (د ب أ)

بدا بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعيداً بعودة كيفن دي بروين نجم خط وسط الفريق من الإصابة، واصفاً اللاعب بأنه «استثنائي» و«فريد من نوعه».

وشارك دي بروين بديلاً في الدقيقة 57 وصنع هدفاً في فوز عريض لفريقه على هدرسفيلد بنتيجة 5-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليسجل اللاعب البلجيكي حضوره الأول بعد غياب خمسة أشهر بعد جراحة في أوتار الركبة.

وقال جوارديولا: «لقد لعب دي بروين دقائق جيدة حقاً، رأينا من الأفضل الدفع به في الشوط الثاني أفضل من أن يشارك أساسياً، حيث تكون أجواء المباراة أصعب».

أضاف المدرب الإسباني: «واجهنا صعوبة في إيجاد المساحات، لقد دافع فريق هدرسفيلد بكثافة عددية وكان منظماً جداً ومتماسكاً».

وتابع: «لقد كانت عودة جيدة حقاً، ودي بروين بحاجة لمزيد من التدريبات أكثر من المباريات، لأنه غير جاهز لخوض مباراة كاملة 90 دقيقة».

وواصل المدير الفني لمانشستر سيتي: «كيفن دي بروين لاعب حاسم في الفوز بالمباريات، وهناك عدد قليل مثله في العالم، بإمكاننا أن نقدم أداء جيداً، ولكن دي بروين وإيرلينج هالاند وفيل فودين وجوليان ألفاريز هم اللاعبون الذين بإمكانهم صناعة الفارق للفوز بالمباريات».

وختم جوارديولا تصريحاته قائلاً: «لذا فإن عودة دي بروين مهمة لأنه لاعب استثنائي وفريد من نوعه، لقد غاب فترة طويلة بسبب عملية جراحية، ومع ذلك أظهر إمكانياته العالية في الدقائق الأولى بعد عودته وصنع هدفاً لزميله جيريمي دوكو».