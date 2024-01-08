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الرياضة

حدث في كأس إسبانيا.. انقطاع التيار الكهربائي!!

حدث في كأس إسبانيا.. انقطاع التيار الكهربائي!!
8 يناير 2024 11:04


مدريد (أ ف ب)
لم تكتمل مباراة فياريال في كأس إسبانيا أمام يونيونيستاس دي سلمنقة أمس، في بداية الوقت الإضافي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ليخيم الظلام الكامل على الملعب. وكان فريق الدرجة الثالثة نجح في إدراك التعادل 1-1في نهاية الوقت الأصلي من المباراة أمام نحو 6 آلاف متفرج ليفرض التمديد.
وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان، إن المباراة تأجلت «بسبب مشكلة حدثت تتعلق بإضاءة ملعب رينا صوفيا».
في المقابل، احتاج إشبيلية إلى هدف متأخر من خوانلو سانشيس ليتغلب على ريسنيج فيرول من الدرجة الثانية 2-1 ويتأهل إلى دور الـ16، إلى جانب أتلتيك بلباو وأوساسونا ومايوركا وسيلتا فيغو، الذي تغلب أيضاً على منافسين من الدرجات الدنيا الأحد.
وتغلب برشلونة على مضيفه بارباسترو 3-2 ليبلغ دور الـ16. 

 

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