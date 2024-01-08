الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا: فريقي يعاني من مشكلة نفسية!!

أرتيتا: فريقي يعاني من مشكلة نفسية!!
8 يناير 2024 11:13


لندن (د ب أ)
أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن لاعبيه بحاجة لإعادة تأهيل نفسي وذهني بعد إهدار العديد من الفرص في الخسارة أمام ليفربول بهدفين في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليتلقى الفريق الهزيمة الثالثة على التوالي.

أخبار ذات صلة
«دعوة إلى الثقة بالنفس».. هذه رسالة تن هاج للاعبي يونايتد
كلوب: لا أرى الأمور بهذه الطريقة ولا أحد يستطيع تخيل هذا الاحتمال !!

واكتفى أرسنال بفوز واحد في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات ليؤكد مدربه الإسباني أرتيتا أن فريقه بصدد الوقوع في أزمة نفسية بعد التعثر في اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافسين.
قال أرتيتا عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «ربما أصبحت مشكلة نفسية، لقد كانت واضحة أمام ليفربول أكثر من مباراتي فولهام ووست هام، لذا أعتقد أننا بحاجة لإعادة ضبط النفس وأعتقد أن فترة التوقف ستكون مفيدة وجاءت في توقيت جيد».
أضاف المدرب الإسباني «لم نستغل الفرص في كل المباريات الماضية ولهذا السبب لا نفوز بالمباريات، لا أشك أننا كنا نستحق الفوز في أكثر من مباراة لكن النتائج مختلفة تماماً، لكن عندما يلعب فريقي بهذه الشجاعة أمام ربما أفضل فريق في أوروبا من حيث الحالة الفنية ما الذي يمكنني فعله سوى دعم لاعبي فريقي؟».
وشدد ميكيل أرتيتا في ختام تصريحاته «ما يتعين علينا فعله الآن هو مساندة هؤلاء اللاعبين وتدريبهم لن نعيد اختراع العجلة، لأنهم بالفعل قدموا أداءً مميزاً ووصلوا لحالة فنية جيدة للغاية في أوقات سابقة».

أرسنال
ليفربول
الدوري الإنجليزي
كأس إنجلترا
ميكيل ارتيتا
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
علوم الدار
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
اليوم 16:24
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
علوم الدار
رئيس الدولة: سعدت بلقاء الرئيس إلهام علييف في باكو
اليوم 15:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©