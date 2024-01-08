حلم دوريفال جونيور يتحول إلى حقيقة في البرازيل

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

سيتولى دوريفال جونيور تدريب منتخب البرازيل لكرة القدم، كما أعلن ناديه الحالي ساو باولو، وكان الاتحاد البرازيل للعبة إقالة المدرب المؤقت فرناندو دينيز من منصبه قبل يومين، وذلك بعد أن استلم منصبه في يوليو الماضي خلفاً للمدرب المؤقت الآخر رامون مينيزيس.

ونقل الموقع الرسمي لنادي ساو باولو على «أكس» (تويتر سابقاً) عن دوريفال قوله: «إنه حلم شخصي تحول إلى حقيقة».

ونجح دوريفال (61 عاماً) في قيادة فلامينجو إلى لقبين كبيرين عام 2022 هما كأس البرازيل وكأس ليبرتادوريس (موازية لدوري أبطال أوروبا) قبل الانتقال إلى تدريب ساو باولو الذي قاده إلى إحراز كأس البرازيل أيضاً عام 2023.

وبقي المنتخب البرازيلي من دون مدرب دائم منذ رحيل تيتي، بعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر نهاية 2022، تاركاً المهمة موقتاً لمينيزيس ومن بعده لمدرب فلوميننسي دينيز.

وفشل دينيز في تحسين النتائج المخيبة لـ«سيليساو»، إذ مني بثلاث هزائم متتالية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، بينها خسارة على أرضه أمام الغريم الأرجنتيني بطل العالم.

وكان من المفترض أن يستلم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمة الإشراف على المنتخب البرازيلي الصيف المقبل، لكن هذا الملف أُقفِل بعدما قرر الإيطالي تمديد عقده مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني حتى 2026.

وتحتل البرازيل المركز السادس في تصفيات أميركا الجنوبية، وهو المركز الأخير المؤهل مباشرة إلى مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.