«أجمل» و«إينوك» بطلا «الطائرة العمالية»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات بطولة الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية»، الأكبر من نوعها، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية، وشارك في بطولة الكرة الطائرة، التي أقيمت منافساتها في مجمع أرينا بشركة دلسكو في منطقة القوز الصناعية 17 فريقاً من الرجال والسيدات.

وتوج فريق «أجمل للعطور» بلقب البطولة في فئة الرجال بعد فوزه بالمركز الأول وتغلبه على فريق إينوك في مباراة صعبة وقوية انتهت بنتيجة 2-1 (13-15,15-11,15-13)، وجاء فريق إينوك في المركز الثاني، وحل فريق النابودة في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق الواحة للصناعات المعدنية، وفاز اللاعب ميلان تشاند من فريق «أجمل للعطور» بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وحصل اللاعب جاستن صني من فريق إينوك، على جائزة أفضل لاعب ناشئ.

وفي منافسات السيدات فاز فريق إينوك بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق إمريل بنتيجة 2-0 (15-09,15-07)، وحل فريق «ترانس جارد» في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق إذاعة البنيان إف إم، وحصل فريق إيجادا على لقب الفريق المثالي، وفازت اللاعبة أميليا دي أسيس من فريق إينوك بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما حصلت اللاعبة سوسميتا بوديل من فريق إمريل على جائزة أفضل لاعبة ناشئة.

وفي ختام البطولة، قام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، بتكريم الفائزين في فئة الرجال، كما قامت فاطمة أحمد المنسق العام لمبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي بتكريم الفائزات في فئة السيدات، وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، وتوزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات، التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات.

وتتواصل فعاليات الدورة، حيث تقام منافسات بطولة شد الحبل يوم الأحد المقبل، وتقام منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.