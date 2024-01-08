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الرياضة

إيما رادوكانو تنضم إلى نجمات «مبادلة أبوظبي المفتوحة»

إيما رادوكانو تنضم إلى نجمات «مبادلة أبوظبي المفتوحة»
8 يناير 2024 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
انضمت النجمة البريطانية إيما رادوكانو إلى قائمة لاعبات بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، التي تنطلق الشهر المقبل.
وبهذا تكون بطلة جراند سلام لعام 2021 آخر اللاعبات اللاتي تم تأكيد مشاركتهن في بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، على أن يتم إعلان أسماء باقي المشاركات غداً «الثلاثاء».
وتُقام البطولة في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية لمدة تسعة أيام من 3 إلى 11 فبراير المقبل.
وتشارك رادوكانو في البطولة مع نخبة من أفضل لاعبات التنس في العالم من بينهن أُنس جابر، اللاعبة المفضلة لدى عشاق التنس في المنطقة، والمصنفة 11 عالمياً البرازيلية بياتريس حداد مايا، اللتان سبق وأكدتا مشاركتهما ضمن المنافسات.
ويتم غداً «الثلاثاء»، الكشف عن قائمة أسماء اللاعبات المشاركات، والتي من المتوقع أن تضم 20 لاعبة من أفضل اللاعبات ضمن تصنيف رابطة محترفات التنس.
وصعدت رادوكانو إلى الصدارة في عام 2021، بعدما تألقت في بطولة أميركا المفتوحة، وهي بعمر الثامنة عشر عاماً، وكانت اللاعبة قد دخلت القرعة الرئيسية كمتأهلة، ولعبت مباريات مشوقة في البطولة وأدت أداءً رائعاً حتى أنها لم تخسر أي من مبارياتها خلال البطولة، وصلت للدور النهائي وتغلبت على الكندية ليلى فرنانديز.
تقول اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً: «أتطلع إلى المنافسة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة في فبراير المقبل إلى جانب مجموعة قوية للغاية».
وأضافت: «لقد حققت النسخة الأولى من البطولة نجاحاً كبيراً، وأنا متأكدة من أن هذا العام سيكون بنفس القدر من الإثارة، لا أستطيع الانتظار لتقديم أفضل العروض أمام جماهير أبوظبي المحبة للتنس مرة أخرى».
وتعليقاً على ذلك، قال نايجل جوبتا، مديرالبطولة في مبادلة أبوظبي المفتوحة: «يسعدنا أن نعلن أن إيما رادوكانو ستشارك في بطولة مبادلة هذا العام، إنه لأمر رائع أن نراها تعود إلى الملعب وتتنافس على أعلى مستوى، ونحن متحمسون للغاية لمشاهدتها وهي تلعب في أبوظبي، ومع بقاء أقل من شهر واحد على البطولة، بدأت الإثارة تتزايد بالفعل مع الكشف عن قائمة أسماء المشاركات في القرعة الرئيسية غداً».
وبهذا تكون رادوكانو واحدة من 28 لاعبة يتنافسن ضمن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، مع 18 لاعبة يتم اختيارهن بشكل مباشر من قائمة المشاركات وستة أماكن متاحة من خلال التأهيل، بالإضافة إلى أربعة مشاركات بدعوة خاصة، ومن بينهن النجمة البريطانية.
وكانت رادوكانو قد تنافست الأسبوع الماضي ضمن بطولة إيه إس بي كلاسيك في أوكلاند ووصلت إلى دور الـ 16، ويتحول تركيز اللاعبة العائدة بقوة الآن، إلى بطولة أستراليا المفتوحة، حيث تواصل رادوكانو مسيرتها وتبدأ البطولة يوم الأحد 14 يناير، وبعد اختتام أولى بطولات جراند سلام لعام 2024، تتوجه رادوكانو بعدها إلى الإمارات للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة.

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