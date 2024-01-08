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الرياضة

«دعوة إلى الثقة بالنفس».. هذه رسالة تن هاج للاعبي يونايتد

«دعوة إلى الثقة بالنفس».. هذه رسالة تن هاج للاعبي يونايتد
8 يناير 2024 13:44

 
لندن (رويترز)

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن اللاعبين يجب أن يثقوا في قدراتهم للعب في الفريق بالنظر للتوقعات الاستثنائية عقب الانضمام إلى صاحب الرقم القياسي للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 20 مرة.
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أنه من المقرر أن يعود الجناح الإنجليزي جيدون سانشو إلى بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة، لينضم إلى قائمة التعاقدات باهظة الثمن التي كافحت لإحداث الفارق في أولد ترافورد.
وانتقل اللاعب البالغ عمره 23 عاماً إلى يونايتد قادماً من النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني مقابل 85 مليون يورو (93 مليون دولار) في أغسطس 2021 ووقع عقداً مدته خمس سنوات، لكنه لم يتمكن من اللعب في التشكيلة الأساسية وتورط لاحقاً في خلاف انضباطي مع تن هاج.
وانتقل الهولندي دوني فان دي بيك (26 عاماً) مواطن تن هاج إلى أينتراخت فرانكفورت الألماني على سبيل الإعارة أيضاً في وقت سابق من الشهر الحالي، وعندما سُئل عما إذا كانت معاناة فان دي بيك ستؤثر على قرارات اللاعبين بشأن الرحيل، قال تن هاج للصحفيين «هذا الأمر يتعلق دائماً بهؤلاء اللاعبين ومدى ثقتك في قدراتك، لكن يمكنني أن أخبرك بشيء واحد - الدوري الإنجليزي الممتاز صعب، مانشستر يونايتد، من الصعب اللعب له لأنه من السهل اللعب في أي فريق آخر تقريباً أكثر من مانشستر يونايتد لأن الضغط مرتفع دائماً».
أضاف: «عليك أن تتعامل مع ذلك. لكن إذا كانت لديك ثقة في نفسك، فهذا هو التحدي الأفضل وهذا بالتأكيد أفضل ناد تريد أن تلعب فيه. الأمر يختلف من لاعب لآخر، ويعتمد بشكل خاص على شخصية اللاعب وهويته».

مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
كأس إنجلترا
ايريك تن هاج
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