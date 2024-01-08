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الرياضة

مسؤول مدريدي: «ميزانية» الريال تسمح بضم مبابي وهالاند !

مسؤول مدريدي: «ميزانية» الريال تسمح بضم مبابي وهالاند !
8 يناير 2024 15:30


أنور إبراهيم (القاهرة)

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مفاجأة كبرى في صفقة انتقال مبابي للريال!

كشفت صحيفة أس الإسبانية النقاب عن أن الأحوال المادية لريال مدريد مزدهرة لدرجة تسمح له بالتعاقد، ليس مع الشاب الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان فقط، وإنما أيضاً النجم النرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، إذ أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يستهدف التعاقد مع هذين النجمين «السوبر»، أوعلى الأقل واحد منهما الصيف القادم، رغم اعتماد «الميرينجي» على النجمين البرازيليين فينسيوس جونيور ورودريجو جوس، وانتظار مجيء مواطنهما إندريك في الصيف القادم.
وقالت الصحيفة إن الأولوية دائماً للفرنسي مبابي الذي ينتهي عقده في صيف 2024، والذي أصبح حراً في التفاوض مع أي نادٍ اعتباراً من أول يناير الجاري، غير أن «فتي بوندي المدلل» أعلن مؤخراً أنه لم يتخذ بعد قراره النهائي فيما يتعلق بالبقاء في باريس أو الرحيل، بينما أعطى «الميرينجي» لمبابي مهلة حتى 15 يناير الجاري للرد وتحديد موقفه، وإلا يصرف الريال النظر عنه تماماً، والاتجاه إلى نجم آخر«سوبر» حسبما ذكرت الصحيفة، وهو النرويجي إيرلينج هالاند الذي يمتد عقده مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، وإن كان عقده يتضمن بنداً يسمح له بالرحيل مقابل 200 مليون يورو داخل إنجلترا، و100 مليون يورو خارجها.
وقالت الصحيفة إن هذا المبلغ في متناول «ميزانية» الريال، بدليل أن أحد مسؤولي النادي أكد لها أن اقتصاديات النادي تسمح له بالتفكير بجدية في الحصول على توقيع النجمين معاً مبابي وهالاند، وإذا لم يحدث ذلك، فإن «البلانكوس» يكتفي بالتركيز على مبابي الصيف القادم، بالتزامن مع احتفالات الانتهاء من التجديد الشامل للسانتياجو برنابيو في ثوبه الجديد.
ومن جانبه، كشف موقع «فوت ميركاتو» النقاب عن أن مهاجم سان جيرمان أعطى فيما يبدو «الضوء الأخضر» لريال مدريد لضمه اعتباراً من الصيف القادم. 
غير أن «آس» أشارت إلى أن بيريز يضع «خطة ب» تستهدف تأجيل التفكير في هالاند حتى صيف 2025. يذكر أن هالاند اشترى منذ عام منزلاً في ماربيلا بإسبانيا ويعشق السفر إلى هذا البلد في الفترات التي يكون فيها غير مشغول أو في فترة راحة. 

مبابي
كيليان مبابي
إيرلينج هالاند
ريال مدريد
فلورنتينو بيريز
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