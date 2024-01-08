شباب الأهلي «بطل الشتاء» لدوري السلة



علي معالي (دبي)

أكد فريق شباب الأهلي لكرة السلة صدارته لقمة دوري رجال السلة، بالفوز المثير في آخر مبارياته بالدور التمهيدي على النصر بفارق كبير (38 نقطة) بنتيجة 108 مقابل 7، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 23 نقطة، و«العميد» إلى 21 نقطة، ومتبقي له مباراة أخيرة مع الظفرة، وفي حال فوز النصر سوف يرتفع رصيده إلى 23 نقطة متساويا مع شباب الأهلي.

وسيتم العودة في هذه الحالة تساوي «الفرسان والعميد» في النقاط، إلى المواجهات المباشرة، ويتساوى الفريقان في عدد الانتصارات، حيث تفوق النصر في المباراة الأولى (الذهاب)، وتفوق شباب الأهلي في الإياب، وبالتالي يتساوى الفريقان في هذه النقطة كذلك، ليتم الاحتكام إلى فارق النقاط في لقاءات الفريقين، وكان النصر قد تفوق في اللقاء الأول بفارق 6 نقاط، ولكن شباب الأهلي تفوق في الإياب بفارق (38 نقطة) مما سيمنحه صدارة البطولة مع نهاية الدور التمهيدي وحصول الفرسان على لقب بطل الشتاء.

وتتوقف بطولة الدوري بعد الجولة المقبلة والأخيرة في الدور التمهيدي، لتجمع المنتخب استعداداً لبطولة دبي الدولية التي تعتبر محطة مهمة للغاية في طريق إعداده قبل المشاركة في تصفيات كأس آسيا فبراير المقبل.

وفي مباراة القمة نجح الفرسان بفضل الثلاثيات الرائعة لكل من الأميركي نيكولاس ومواطنه لويس وحامد عبداللطيف وطلال سالم في حسم المباراة مبكراً، حيث ظل السباق قوياً بين الفريقين حتى نهاية الربع الأول الذي انتهى بالتعادل 22-22، ولكن في بقية أرباع المباراة هيمن«الفرسان» على المباراة بنتيجة 30- 22,32- 13,24- 13، ليستعيد شباب الأهلي عنفوانه في الوقت المناسب والمحطة الأخيرة في الدور التمهيدي.

وضح تأثر النصر الكبير بفترة التوقف الأخيرة، بسبب معسكر المنتخب والمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات، نظراً لوجود 4 لاعبين دوليين بالمنتخب، وانضموا لتدريبات النصر قبل لقاء شباب الأهلي بوقت قصير، وظهر أجانب شباب الأهلي في هذه المباراة بمستوى متميز للغاية مقارنة بأجانب النصر، وحالة الإرهاق وعدم التركيز التي كانت عند بعض اللاعبين.

وفي مباراة ثانية حافظ فريق الشارقة على مركزه الثالث في الترتيب بالفوز أمام مضيفه الوحدة بنتيجة (106-66) على صالة نادي الجزيرة في أبوظبي، بنتيجة أرباع (22-19)، (23-18)، (30-17)، (31-11)، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الشارقة إلى 17 نقطة من 11 مباراة لينفرد بالمركز الثالث، الذي يضمن له التأهل المباشر للمربع الذهبي للمسابقة، وسيتأكد ترشحه في حالة فوزه على البطائح الخميس المقبل.

وفي مباراة ثالثة فاز فريق الوصل على الظفرة 88- 73، بنتيجة أرباع 19- 16,22- 27,23- 14,24- 16، ليعيش الوصل على أمل الجولة الأخيرة أن يحقق البطائح الانتصار على الشارقة، ويفوز الوصل على الوحدة لكي يضمن المركز الثالث والتأهل للمربع الذهبي.

وقام البطولة بنظام «بست اوف 5»، الذي يقضي بتأهل الفرق الثلاثة الأولى للمربع الذهبي، على أن تلعب بقية الفرق الأربعة الأخرى معاً، ليتأهل فريق رابع، ويلعب صاحب المركز الأول وهو شباب الأهلي مع صاحب المركز الرابع، وثاني الترتيب النصر مع صاحب المركز الثالث والمرشح له فريق الشارقة.