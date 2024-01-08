تريفور يحلق بلقب الجائزة الكبرى بطولة المدينة المستدامة للحواجز

دبي (الاتحاد)

توّج الفارس الإيرلندي تريفور برين مع الفرس «أيه بي سي كورتانا كروس»، بالجائزة الكبرى لبطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، التي اشتملت على 9 منافسات دولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين،

ونال جائزة المركز الثاني الأوزبكستاني عبد الرخمون عبد اللاييف مع الجواد «أوتو فان دو»، وحل ثالثاً الإيرلندي ديفيد سيمسون مع الجواد «جوتر فان دو».

فاز فارسنا محمد شافي الرميثي مع الفرس «كارامبا»، في أهم منافسات يوم الختام بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 140 سم، التي تنافس فيها 13 فارساً، نجح منهم 6 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وتصدرهم الرميثي بأفضلية الزمن حيث بلغ 50.43 ثانية، وعادت إلى الواجهة الفارسة النرويجية أنيتا ساندي على صهوة جوادها «فور كاش 2» (18 سنة)، وأنهت معه الجولة في 55.98 ثانية، ونال فارسنا علي خلفان الجهوري جائزة المركز الثالث مع الجواد «ألتيكا دي فورت»، والزمن 58.49 ثانية.

وحقق محمد شافي الرميثي مع الجواد «كابشور» الفوز أيضاً على حواجز 130 سم ليكمل ثلاثية في بطولة المستدامة (2024)، وحافظت الفارسة النرويجية أنيتا ساندي على جائزة المركز الثاني، وأحرزته هذه المرة مع الجواد «كواتجا»، وذهبت جائزة المركز الثالث للرومانية مريم البتول ناصر مع الجواد «شاكو بيللو».

وحازت الصدارة الفارسة البريطانية إيفي ماكوي مع الجواد «كوكتيل دي آزور»، في منافسة المرحلتين على حواجز 130 سم، بمشاركة 31 فارساً وفارسة، وأنهت إيفي المرحلتين دون خطأ ضمن 10 فرسان، وتقدمتهم بفارق التوقيت مسجلة 21.35 ثانية في المرحلة الثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الإيراني علي عزيزنيا مع الفرس «لامارا»، وأنهى المرحلة الثانية في 21.44 ثانية، وجائزة المركز الثالث نالها الفارس السوري محمد فادي الزبيبي مع الجواد «شانيل بوي» بالزمن 21.7 ثانية.

حقق الفارس الأوزبكستاني باخرمجون جازييف بالفرس «لادي»، صدارة منافسة الجولة الواحدة على حواجز 125 سم، بمشاركة 40 فارساً، نجح منهم 11 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وفيها سجل الزمن الأفضل وبلغ 60.61 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني البحريني أحمد عبد الكريم الجهرمي مع الجواد «فيفاريو جيه ال زد»، والزمن 61.8 ثانية، تاركاً جائزة المركز الثالث للفارس الإيرلندي شين برين والجواد «كان يا مكان»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 63.89 ثانية.

كسبت الفارسة الكندية سيتاريه صادقي مع الفرس «أليسي» جائزة المركز الأول في منافسة تجميع النقاط بـ(الجوكر)، والتي صمم مسارها بحواجز ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 57 فارساً وفارسة، ونجح في تجميع كامل النقاط (65 نقطة) 17 فارساً، تقدمتهم سيتاريه بفارق التوقيت مسجلة 42.79 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس المصري علي أحمد عرفات والفرس «فينش»، وأنهى مهمة تجميع كامل النقاط في زمن 43.29 ثانية، والثالث الفارس السوري ليث غريب والفرس «هير آي يام» والزمن 43.52 ثانية.

أكمل الفارس السوري الناشئ ليث غريب ثنائية مع الفرس «هير آي يام»، بعد فوزه بصدارة منافسة الجولة الواحدة على حواجز 110 سم، بمشاركة 54 فارساً وفارسة، و17 منهم أكملوا الجولة دون خطأ، والزمن الأفضل سجله المتصدر غريب وبلغ 40.16 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارسة البريطانية «نوا بين زيف»، وأنهت الجولة مع الفرس«آكشن» في زمن بلغ 40.74 ثانية، والثالثة الفارسة الفرنسية تاتيانا بولي والفرس «كارتيير»، والزمن 42.97 ثانية.