فيدال يُحرض سانشيز على مغادرة الإنتر!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى النجم التشيلي «المخضرم» أرتورو فيدال «36 عاماً، لاعب يوفنتوس السابق، انزعاجه الشديد وغضبه العارم لرؤية مواطنه أليكسيس سانشيز صديقه وزميله في المنتخب يجلس لفترات طويلة على دكة البدلاء، ولا يشارك في مباريات مهمة في الدوري الإيطالي، اللهم إلا مباراة واحدة فقط من بين 14 مباراة لعبها، منها 5 مباريات فقط أساسياً، وهي في نظر فيدال محصلة ضعيفة جداً ولا تليق بنجم كبير مثله.

وحث فيدال عبر قناة «تويتش»، التي يتحدث فيها بصورة منتظمة، صديقه سانشيز على مغادرة الإنتر، الذي انتقل إليه الصيف الماضي قادماً من أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، وقال: ما كان ينبغي أن يعود سانشيز إلى هذا النادي، وكان عليه أن يلعب في نادٍ يستمتع فيه ويكون محبوباً من الناس.

وأضاف: صحيح أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم جيد، ولكن ليس معنى ذلك أن يجلس سانشيزعلى دكة البدلاء حتى يتجمد.

وتساءل قائلاً: كيف لا يلعب سانشيز في الإنتر؟ وعلق: عندما أرى ماخيتاريان يلعب وأليكسيس لا يلعب تتملكني الرغبة في الانتحار، عندما أفكر في مثل هذا الأمر، ويقيني أن زملاء سانشيز ليسوا أفضل منه، ولكن للأسف الشديد يبدو أن المدرب لا يريده.

وتابع فيدال: لقد غادر سانشيز مارسيليا الصيف الماضي، بعد أن قدم موسماً مقنعاً جداً، وسجل خلاله 18هدفاً في 44 مباراة، وكان يريد البقاء هناك، وأبلغ إدارة النادي بذلك، ولكن كانت هناك حركة تغييرات مدربين وقتها، والمدرب الجديد كانت له خيارات أخرى وأنا أحترمها.

ويملك أليكسيس سانشيز، المولود في 19 ديسمبر 1988، مسيرة كروية حافلة، لعب خلالها في أوروبا لأندية أودينيزي وبرشلونة وأرسنال ومانشستريونايتد وإنتر ميلان وأوليمبيك مارسيليا، ثم عاد الصيف الماضي للإنتر مرة أخرى، ولعب لمنتخب الشباب التشيلي تحت 20 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2006 وحتى الآن.