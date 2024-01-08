إيفرتون ريبيرو يودع فلامينجو!

سلطان آل علي (دبي)

أعلن النجم البرازيلي إيفرتون ريبيرو نهاية مسيرته مع نادي فلامينجو بعد 7 سنوات حقق فيها الكثير من الأرقام مع الفريق الكبير، وهو الذي مثل شباب الأهلي قبل الانتقال إلى فلامينجو، وسيبقى في ذاكرة دورينا كأحد اللاعبين المميزين والممتعين على مستوى الصناعة والمهارة.

وقد قدم ريبيرو 7 سنوات مميزة مع نادي فلامينجو كقائد للفريق الكبير، وحقق خلال هذه المسيرة 11 لقباً، أبرزها كأس ليبرتادوريس مرتين والدوري البرازيلي مرتين.

وتشير الأرقام إلى أن الساحر البرازيلي خاض 391 مباراة مع فلامينجو بجميع المسابقات، ساهم فيها بـ106 أهداف، حيث سجل 45 هدفاً وصنع 61 هدفاً، ويبقى موسما 2019 و2020 هما الأفضل له مع فلامينجو، حيث ساهم في الأول بـ17 هدف والثاني بـ19 هدفاً.

والجدير بالذكر أن ريبيرو وقع عقد انتقاله إلى نادي باهيا البرازيلي لمدة موسمين، وهو الفريق الذي نجا من الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي وبفارق نقطة وحيدة.