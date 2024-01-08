«الحاكمة» تحلق بناموس اللقايا في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

تواصلت على تحفة ميادين الهجن العربية، بالمرموم، فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بإقامة تحديات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وتنافست 1808 مطية على مدار 18 شوطا بحثا عن الناموس، واستطاع شعار سعيد جابر عبدالله محمد ان يحسم المعركة على كأس سمو ولي عهد دبي للقايا أبكار المفتوح وجائزته المالية البالغة 1.5 مليون درهم، وذلك عن طريق «الحاكمة» التي سجلت توقيتاً بلغ 7:21:8 دقائق، وبالمقابل نجح «قوس النصر» في إهداء مالكه رامس محمد ظبيب العامري بندقية اللقايا الجعدان المفتوح ومليون درهم بعد قطعه مسافة السباق في زمن وقدره 7:20:0 دقائق.

وقاد مجازف المضمرين محمد عتيق بن زيتون المهيري «الوسمية» لحصد كأس سمو ولي عهد دبي للإنتاج والجائزة النقدية البالغة مليون درهم في توقيت بلغ 7:22:6 دقائق، وتمكن «الظافر» بشعار عامر راشد سعيد البريصي المري من حسم الصراع على بندقية الإنتاج مسجلاً التوقيت الأفضل في سن اللقايا وبلغ 7:15:6 دقائق.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السادس.

وأسفرت نتائج الفترة الصباحية عن فوز «الصايلة» لسيف مبارك هوّاش الخيلي بلقب المحليات للإنتاج في الشوط الأول، وتألق شعار الدكتور سعيد سالم علي الشيخ في الشوط الثاني للمهجنات للإنتاج عن طريق «نجود»، أما الشوط الثالث للمحليات الإنتاج فكان من نصيب «البانوش» لقنازل محمد نخيره العفاري، وحصل «الفارس» لسالم هاشل عبدالله الشامسي على لقب الشوط الرابع للمهجنات للإنتاج.

وتختتم هجن أبناء القبائل، صباح ومساء اليوم مشاركتها في المهرجان من خلال تحديات الإيذاع لمسافة ستة كيلومترات، وتشهد الفترة المسائية إقامة ستة عشر شوطاً، وستكون الأشواط الأربعة الأولى مخصصة للرموز، وهي كأس سمو ولي عهد دبي للابكار المفتوح وجائزته مليون ونصف المليون درهم، وبندقية الجعدان المفتوح وجائزته مليون درهم، بالإضافة إلى كأس سمو ولي عهد دبي للإنتاج وجائزته مليون درهم، وأخيراً بندقية الإنتاج وجائزتها البالغة 800 الف درهم، وبالمقابل تشهد الفترة الصباحية إقامة عشرين شوطاً، منها إثنا عشر شوطاً مخصصة لهجن الإنتاج المملوكة لأبناء القبائل.

من ناحية اخرى استضاف مسرح القرية التراثية بالمرموم فعاليات اليوم الأول لمزاد المرموم الحادي العاشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والذي عرضت من خلاله ستين مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، وسط حضور كبير من جانب أهل الهجن الذين تدافعوا لاقتناء المطايا المعروضة في المزاد.

وكان سيف البلوشي الرابح الاكبر في أول أيام المزاد بعد نجاحه في الحصول على ملكية البكرة بنت الدنجلاوي «العاصفة» وأمها سرابة بعد أن دفع مبلغاً وقدره 300 ألف درهم، بينما نال ماجد بن بليشه الفلاسي البكرة التي تنحدر من سلالة الاب الواضح «العاصفة» والأم متعبه.

وذهبت البكرة المنحدرة من سلالة الأب الشبابي ولد نجود «العاصفة» والأم الشاهينية إلى محمد راشد بن مرخان، كما تمكن ماجد بن بليشه الفلاسي من اقتناء البكرة بنت الشهم «بعير محمد سلطان مرخان» وأمها مياسة، ونجح راشد أحمد الكتبي في الحصول على ملكية البكرة بنت لمح البصر ولد زريجه وأمها الظبي.