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الرياضة

الشارقة يحتفظ بلقب دوري شباب اليد

الشارقة يحتفظ بلقب دوري شباب اليد
8 يناير 2024 20:59

 
رضا سليم (الشارقة)
أحرز فريق الشارقة لفئة الشباب لقب بطولة دوري الشباب لكرة اليد للموسم الرياضي الجاري 2023-2024 بالعلامة الكاملة وذلك للمرة السابعة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخ النادي، وجاء التتويج بعد تغلبه على فريق الوصل بنتيجة (35 - 22)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب نادي الشارقة الرياضي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة للمسابقة.
وقام ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد اليد وداود المليح، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، رئيس لجنة المسابقات، بتتويج شباب الملك الشرقاوي بدرع الدوري والميداليات الذهبية، وشباب الوصل بالميداليات الفضية، بحضور عبداللطيف الفردان عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي ومحمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد الشرقاوية، ويوسف أحمد، مشرف المراحل السنية بنادي الشارقة الرياضي.
ويصبح فريق شباب الشارقة الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة اليد الإماراتية بـــ 45 لقباً، وهي 18 دوري، و15 مرة في كأس السوبر، و12 كأس الاتحاد، متساوياً مع فريق رجال الشارقة الأكثر تتويجاً أيضاً بـ45 بطولة.

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