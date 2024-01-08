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الرياضة

اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز

اتحاد الفروسية و«الفرسان» يستعرضان ترتيبات الاستضافة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم للحواجز
8 يناير 2024 21:26

 
أبوظبي (وام)

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اطلع سلطان محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، مساء اليوم، من وفد اتحاد الفروسية والسباق، برئاسة سلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة قفز الحواجز، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الأمم لقفز الحواجز، على التحضيرات الجارية لاستضافة البطولتين، والجهود التي تقوم بها اللجان المختلفة في الإعداد والتحضير، بما يتماشى مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات والبطولات الرياضية في شتى المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم مع الوفد بمكتبه في منتجع الفرسان الرياضي الدولي.
وتقام البطولتان بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في الفترة من 8 إلى 11 فبراير المقبل، وتشهد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الـ13، إقامة 4 منافسات للمحترفين من فئة «5 نجوم»، وفئة «النجمتين» المفتوحة لجميع الفئات، بجانب فئتي الأطفال والناشئين.
وتشارك في كأس الأمم 11 دولة، من بينها الإمارات، بالإضافة إلى إيرلندا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، والبرازيل.
وأكد الكعبي استعداد منتجع الفرسان لتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في نجاح الاستضافة، وتقديم الصورة المشرفة عن استدامة التميز للدولة على المستوى العالمي، مشيداً في الوقت نفسه بجهود اتحاد الفروسية والسباق في التحضير والاستعداد لإقامة البطولتين.
من جانبه، أثنى سلطان محمد اليحيائي على الإمكانات الكبيرة للمنتجع، وحرص سلطان محمد الكعبي على تحقيق أفضل معايير النجاح لاستضافة الحدثين.

كأس رئيس الدولة للقدرة
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
منتجع الفرسان الرياضي
سباقات القدرة
قفز الحواجز
اتحاد الفروسية والسباق
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