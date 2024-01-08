«المدرب الأوروبي».. %85.7 بـ «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

عززت التغييرات المستمرة على صعيد الأجهزة الفنية لأندية دوري أدنوك للمحترفين، من هيمنة «المدرب الأوروبي» على القرار الفني في الموسم الحالي 2023-2024، بنسبة وصلت إلى نحو 85.7% بوجود 12 مدرباً من دول أوروبية مختلفة على رأس الأجهزة الفنية لفرق دورينا.

وشملت قائمة «المدربين الأوروبيين» في التعاقدات الأخيرة لأندية دوري أدنوك، إعلان نادي الإمارات تعاقده مع الإيطالي والتر زينجا، وانتقال الروماني ميريل رادوي من البطائح إلى الجزيرة، مقابل تعاقد «الراقي» مع الكرواتي جوران توميتش.

وأسندت إدارة الوحدة مهمة تدريب الفريق الأول للصربي جوران المدرب السابق للنصر، فيما تعاقد الأخير مع الهولندي شرودر المنتقل من العين، وأعاد حتا مدربه السابق الإيطالي فابيو فيفياني، وتعاقد خورفكان مع المونتنيجيري نيبويشا يوفوفيتش، وعجمان مع الروماني دانيال إيسايلا، فيما مثل العين الاستثناء الوحيد في التعاقدات الجديدة مع الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

وعززت التعاقدات الثمانية الجديدة لمدربي «القارة العجوز» من وجودهم القوي في الدوري خلال الموسم الحالي، في ظل استمرار الروماني كوزمين مع الشارقة، والصربيين مليوش ميلوييفيتش وماركو نيكوليتش مع فريقي الوصل وشباب الأهلي، والسلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، فيما يعد الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء الاستثناء على صعيد المدربين المستمرين.

وإجمالاً استقرت أندية دوري أدنوك للمحترفين بالتزامن مع التوقف الحالي لمشوار الدوري بنهاية الجولة 12، على 12 مدرباً أوروبياً من 6 دول شملت 3 مدربين من رومانيا، كوزمين، رادوي، إيسايلا، 3 من صربيا، مليوش ميلوييفيتش، ماركو نيكوليتش، جوران، ومدربين إيطاليين مع ثنائي المركزين الأخيرين في الترتيب الإمارات وحتا، هما زينجا، وفابيو فيفاني، ومدرباً من هولندا، هو شرودر مع العين، ومدرباً سلوفينياً، ميلانيتش، ثم نيبويشا يوفونفيتش «الجبل الأسود»، وجوران توميتش «كرواتيا».

وبدا من اللافت الاتفاق شبه المطلق للأندية في اعتماد «شرط الخبرة المحلية السابقة» للمدرب البديل في دوري أدنوك للمحترفين في 7 أندية بما نسبته 50%، وهو ما بدا واضحاً في الانتقالات الداخلية في «ميركاتو المدربين»، بداية بالهولندي شرودر من العين للنصر، وجوران من «العميد» إلى الوحدة، وميريل رادوي من البطائح إلى الجزيرة.

واستعان عجمان بالروماني إيسايلا المدرب السابق لبني ياس، وتعاقد الإمارات مع زينجا المدرب الأسبق لأندية العين، النصر، الجزيرة، والشعب، وتعاقد حتا مع الإيطالي فابيو فيفاني المدرب السابق لناديي اتحاد كلباء والفجيرة، والبطائح بتعاقده مع الكرواتي جوران توميتش المدرب السابق لنادي النصر.

في المقابل، تمثل الاستثناء بشأن شرط الخبرة المحلية للمدرب البديل في تعاقد العين مع الأرجنتيني هيرنان كريسبو وخورفكان مع المونتنيجري نيبويشا يوفونفيتش، حيث يخوض الثنائي التجربة الأولى في ملاعب الإمارات.

مدربو أندية دوري أدنوك للمحترفين أوروبا

الشارقة: كوزمين أولاريو «رومانيا‬»

الجزيرة: ميريل رادوي «رومانيا‬»

عجمان: دانيال إيسايلا «رومانيا»‬

الوصل: مليون ميلوسفيتش «صربيا»

الوحدة: جوران «صربيا»‬

شباب الأهلي: ماركو نيكوليتش «صربيا»

الإمارات: والتر زينجا «إيطاليا»‬

حتا: فابيو فيفاني «إيطاليا»‬

البطائح: جوران توميتش «كرواتيا»

النصر: ألفريد شرودر «هولندا»

بني ياس: داركو ميلاديتش «سلوفينيا»‬

خورفكان: نيبويشا يوفونفيتش «الجبل الأسود»

جنسيات أخرى

اتحاد كلباء: فرهاد مجيدي «إيران»

العين: هيرنان كريسبو «الأرجنتين».