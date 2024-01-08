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«صقور دبي» تُحلق عالياً في بطولة غياثي

«صقور دبي» تُحلق عالياً في بطولة غياثي
9 يناير 2024 01:13

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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حلقت صقور فريق دبي عالياً، بعد أن حققت 7 مراكز متقدمة ضمن الفائزين، والبالغ عددهم 20 فائزاً في منافسات بطولة غياثي الأولى للصقور، المقامة برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وذلك خلال أولى منافسات فئة المحترفين لشوط الفرخ.
وكانت منافسات اليوم الثاني من البطولة، شهدت منافسة قوية بين المتسابقين، تمكن فيها فريق دبي وفريق ند الشبا من تقاسم نتائج شوط قرموشة، بعد أن حصد فريق ند الشبا المركزين الأول والخامس، فيما حقق فريق دبي المركزين الثالث والرابع، وواصلت صقور فريق دبي إنجازاتها بتحقيق المركزين الأول والثالث في شوط جير شاهين وتحقيق المركزين الأول والثاني في شوط جير بيور، فيما شهدت أولى منافسات فئة المحترفين تحدياً كبيراً بين المتسابقين والصقور المشاركة في الأشواط الأربعة، التي شهدتها منافسات اليوم الثالث من البطولة.
وتختتم اليوم منافسات المحترفين بفئة الجرناس، والتي تنقسم إلى 4 أشواط يسعى خلالها كل متسابق إلى الوصول لمنصة التتويج وتحقيق أرقام قياسية تحسب له، على أن تختتم منافسات البطولة بكأس غياثي غداً «الأربعاء» لتحديد الفائزين بكأس البطولة من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط من أشواط الملاك والمحترفين في فئة الفرخ والجرناس.
وكانت نتائج أشواط اليوم الثالث من البطولة في شوط جير بيور لفئة المحترفين الفرخ قد أسفرت عن فوز «مشرف 1» لفريق دبي بالمركز الأول بزمن قدره 16.757 ثانية، وفي المركز الثاني جاء «مكرم» لفريق دبي بزمن 16.916 ثانية وفي المركز الثالث «درب» لراشد سعيد بزمن قدره 17.050 ثانية.
‏وأسفرت منافسات شوط جير تبع عن ‏فوز «‏بي 18» لحسين ناصر لوتاه بالمركز الأول بزمن قدره 17.044 ثانية، وفي المركز الثاني «كفو» لمحمد أحمد النيادي بزمن قدره 17.317 ثانية، وفي المركز الثالث «59» لفريق دبي بزمن قدره 17.469 ثانية.
‏وأسفرت منافسات المحترفين الفرخ لشوط جير شاهين عن فوز «تجوري» لفريق دبي بالمركز الأول بزمن قدره 16.646 ثانية، وفي المركز الثاني جاء «الوثبة 1» لراشد محمد بزمن قدره 16.868 ثانية، وفي المركز الثالث، «61» لفريق دبي بزمن قدره 16.884 ثانية.
وأكد بطي أحمد، ممثل ومالك فريق دبي، أن منافسات المحترفين في فئة الفرخ شهدت قوة وندية كبيرة، وأن البطولة تحقق نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى، وهو ما ظهر من خلال المنافسات القوية بين الصقارين، متوقعاً أن تشهد البطولة نجاحاً أكبر في الدورات المقبلة، خاصة أن عوامل النجاح كافة قد توافرت، سواء من خلال تنظيم جيد ومشاركات واسعة من مختلف إمارات الدولة وجمهور كبير من المهتمين بالصقور، ورعاية كبيرة ومتميزة.
«100»
أسفرت منافسات شوط قرموش لفئة المحترفين، عن فوز الصقر «100» لفريق ند الشبا بالمركز الأول، بعد ما قطع مسافة السباق في زمن قدره 16.829 ثانية، وجاء في المركز الثاني الصقر «18» لسيف جمال بن حريز الفلاسي، وقطع مسافة السباق في زمن قدره 17.136 ثانية، وجاء في المركز الثالث «4060» لفريق دبي بزمن قدره 17.335 ثانية.

دبي
غياثي
الصقور
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