الثلاثاء 9 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب اليد إلى البحرين للمشاركة في «الآسيوية»

منتخب اليد يغادر إلى البحرين للمشاركة في الآسيوية
9 يناير 2024 01:13

رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
الشارقة يحتفظ بلقب دوري شباب اليد
ملكة الدنمارك تظهر في آخر ارتباط رسمي قبل التنازل عن العرش

أنهى منتخب اليد معسكره في مقدونيا، استعداداً للمشاركة في «النسخة 21» من البطولة الآسيوية، من 11 إلى 25 يناير الجاري بالبحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتتوجه البعثة إلى البحرين اليوم للدخول في أجواء البطولة، والاستعداد لمواجهة هونج كونج يوم الخميس في افتتاح مشوار المنتخب في المجموعة الرابعة بالدور التمهيدي للبطولة، حيث يلتقي كازاخستان 13 يناير، والبحرين 15 يناير، قبل أن يدخل الدور الرئيس من البطولة.
كان المنتخب قد خسر أمام منتخب كوسوفو بفارق هدف، 23-24، وهي المباراة الثالثة للمنتخب في معسكر مقدونيا، وسبق أن فاز على نفس المنتخب فيما خسر أمام اليونان 20-33.
ويترأس بعثة المنتخب في البطولة، فيصل الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، ومعه خميس السويدي مدير المنتخب والمدرب برستوفاك، و3 مدربين مساعدين، هم خالد أحمد البلوشي ونور الدين دامرجي وطارق إبراهيم ومعهم محمد فؤاد اختصاصي العلاج الطبيعي، و20 لاعباً، هم محمد إسماعيل وهلال جهاد، وأحمد عبدالله وسيف الأنصاري وأحمد هلال وضاحي محمد وطارق شاهين وراشد سعيد وعبدالله خميس وراشد فرامرز وعبدالرحمن خميس ومرزوق أحمد وإبراهيم البلوشي وسالم خلفان وزايد محمد ومحمد عبدالله ومحمد جمعة ومبارك عبدالله وسعود سليمان وصلاح بشير.
وأكد فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات أن المنتخب جاهز للدخول في أجواء البطولة بعد معسكر ناجح في مقدونيا واللعب 3 مباريات قوية، وقال: «حرصنا أن يكون المعسكر قبل البطولة مباشرة حتى يعيش اللاعبون ضغط المباريات، ولدينا ثقة في لاعبين في تحقيق الهدف وهو الصعود للمونديال».
وأضاف: «يختار الجهاز الفني 18 لاعباً فقط للتسجيل في قائمة البطولة طبقاً للوائح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وحرصنا أن يكون هناك أكثر من لاعب في القائمة تحسباً لغياب لاعب من القائمة الأساسية أو تعرض أي لاعب للإصابة».

البحرين
منتخب اليد
كرة اليد
كأس العالم
كرواتيا
الدنمارك
النرويج
آخر الأخبار
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
الرياضة
بيكنباور.. «وداع مرير» في «حقبة رحيل الأساطير»!
اليوم 16:30
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
علوم الدار
حمدان بن محمد: حريصون على الاحتفاء بأصحاب الإنجازات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع
اليوم 16:24
لافتات ملتوية معلقة على طريق تضرر في زلزال الأول باليابان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل وسط اليابان
اليوم 16:02
جابرييل أتال رئيساً للوزراء في فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعين جابرييل أتال رئيساً للوزراء
اليوم 15:38
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©