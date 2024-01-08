منتخب اليد إلى البحرين للمشاركة في «الآسيوية»

رضا سليم (دبي)

أنهى منتخب اليد معسكره في مقدونيا، استعداداً للمشاركة في «النسخة 21» من البطولة الآسيوية، من 11 إلى 25 يناير الجاري بالبحرين، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتتوجه البعثة إلى البحرين اليوم للدخول في أجواء البطولة، والاستعداد لمواجهة هونج كونج يوم الخميس في افتتاح مشوار المنتخب في المجموعة الرابعة بالدور التمهيدي للبطولة، حيث يلتقي كازاخستان 13 يناير، والبحرين 15 يناير، قبل أن يدخل الدور الرئيس من البطولة.

كان المنتخب قد خسر أمام منتخب كوسوفو بفارق هدف، 23-24، وهي المباراة الثالثة للمنتخب في معسكر مقدونيا، وسبق أن فاز على نفس المنتخب فيما خسر أمام اليونان 20-33.

ويترأس بعثة المنتخب في البطولة، فيصل الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، ومعه خميس السويدي مدير المنتخب والمدرب برستوفاك، و3 مدربين مساعدين، هم خالد أحمد البلوشي ونور الدين دامرجي وطارق إبراهيم ومعهم محمد فؤاد اختصاصي العلاج الطبيعي، و20 لاعباً، هم محمد إسماعيل وهلال جهاد، وأحمد عبدالله وسيف الأنصاري وأحمد هلال وضاحي محمد وطارق شاهين وراشد سعيد وعبدالله خميس وراشد فرامرز وعبدالرحمن خميس ومرزوق أحمد وإبراهيم البلوشي وسالم خلفان وزايد محمد ومحمد عبدالله ومحمد جمعة ومبارك عبدالله وسعود سليمان وصلاح بشير.

وأكد فيصل الطواش رئيس لجنة المنتخبات أن المنتخب جاهز للدخول في أجواء البطولة بعد معسكر ناجح في مقدونيا واللعب 3 مباريات قوية، وقال: «حرصنا أن يكون المعسكر قبل البطولة مباشرة حتى يعيش اللاعبون ضغط المباريات، ولدينا ثقة في لاعبين في تحقيق الهدف وهو الصعود للمونديال».

وأضاف: «يختار الجهاز الفني 18 لاعباً فقط للتسجيل في قائمة البطولة طبقاً للوائح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وحرصنا أن يكون هناك أكثر من لاعب في القائمة تحسباً لغياب لاعب من القائمة الأساسية أو تعرض أي لاعب للإصابة».