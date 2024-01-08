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الرياضة

سفير الدولة لدى قطر يلتقي أعضاء منتخبنا الوطني

سفير الدولة لدى قطر يلتقي أعضاء منتخبنا الوطني
8 يناير 2024 23:01

دبي (الاتحاد)

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التقى الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة اليوم الاثنين أعضاء بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس آسيا التي ستنطلق في الدوحة الجمعة بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً. ورحب الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان بأعضاء الجهاز الفني والإداري في الدوحة، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق في هذه البطولة الآسيوية الكبيرة، مؤكداً أن المنتخب يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق نتائج إيجابية تُسعد الجماهير الإماراتية، مشيداً بجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم في تحضير المنتخب من كافة النواحي. حضر اللقاء عبدالمحسن فهد الدوسري، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

قطر
زايد بن خليفة
الإمارات
كأس آسيا
المنتخب الوطني
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