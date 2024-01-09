ميلوش ودودو يظهران في تدريبات عجمان

رضا سليم (دبي)

انضم المدافع الصربي ميلوش كوسانوفيتش، والبرازيلي رافائيل دودو إلى تدريبات فريق عجمان للمرة الأولى منذ انضمامهما رسمياً لصفوف «البرتقالي» مع العودة للتدريبات بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة الشارقة في الجولة الثانية عشر لدوري أدنوك للمحترفين.

ويأتي انضمام ميلوش ودودو لتعزيز الدفاع ووسط الملعب للفريق، حيث يدخل الصربي بدلاً من التونسي نادر الغندري، ويدخل البرازيلي بديلاً للكونغولي بريستيج مبونجو، وكلاهما لم يظهر في تدريبات الفريق، إلا أن كلاهما متاح للإعارة حتى نهاية الموسم طبقاً لعقديهما مع النادي.

كما شهدت التدريبات عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، بعدما غاب في المباريات الأخيرة للدوري بسبب الإصابة في العضلة الضامة والتي منعته من اللعب مع الفريق من الجولة الثامنة أمام خورفكان ثم حتا والجزيرة والنصر والشارقة أي أن أزارو غاب عن الفريق في 5 مباريات، ولم يلعب المهاجم المغربي سوى 6 مباريات فقط مع الفريق في الدوري، سجل خلالها 5 أهداف حتى الآن ويتصدر ترتيب هدافي الفريق.

في الوقت نفسه، بدأ المدرب الروماني إيسايلا في إعادة أوراق الفريق من الداخل، حيث يسعى لدعم الفريق بلاعبين مقيمين ومواطنين لتعزيز الصفوف في ظل تأثر الفريق بالغيابات الكثيرة وعدم وجود اللاعب الجاهز على دكة البدلاء، وهو ما تبحث عنه إدارة النادي حالياً من خلال التواصل مع الأندية لاستعارة لاعبيها حتى نهاية الموسم.

على جانب آخر، تستمر تدريبات الفريق باستاد راشد بن سعيد حتى يوم الجمعة المقبل، حيث سيتوجه الفريق إلى الفجيرة يوم 13 يناير الجاري لإقامة معسكر يستمر حتى يوم 25 يناير الجاري، ويتخلله اللعب 3 مباريات، منها مواجهة أمام اتحاد كلباء والثانية أمام الرياض السعودي، على أن يتم تحديد الثالثة خلال فترة المعسكر.