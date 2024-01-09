مفاجأة كبرى في صفقة انتقال مبابي للريال!



أنورإبراهيم (القاهرة)

مازال «مسلسل» مستقبل النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، يسيطر على اهتمامات الصحافة الأوروبية و«الميديا» العالمية منذ افتتاح سوق الانتقالات الشتوية في أول يناير الجاري، وبينما تؤكد فيه بعض الأنباء التوصل إلى اتفاق بين اللاعب وريال مدريد، تشير أنباء أخرى إلى أن «فتى بوندي المدلل» لم يقبل أن يُحدد النادي الملكي مهلة له حتى 15 يناير لتحديد موقفه وقراره النهائي، في حين أن سان جيرمان ينفي صحة المعلومات التي تفيد بأن مبابي ذاهب إلى أي مكان آخر، ويؤكد أنه باقٍ في «حديقة الأمراء». أما المفاجأة الكبرى فجاءت من جانب ممثلي مبابي، وبوجه خاص والدته المحامية فايزة العماري، وهي في الوقت نفسه وكيلته، إذ نفت وجود أي مباحثات أو مفاوضات بين نجلها، وأي نادٍ آخر.

هذا التضارب في الأنباء، بدأ عندما أعلنت صحيفة التايمز أن مبابي ابتعد عن ريال مدريد، لأنه لم يعجبه أن يتعرض للضغط من جانب الريال، ويفكر بجدية في الاتجاه إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليجٍ».

غير أن موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي بث معلومات مختلفة تماماً، وقال فيها إن مبابي أعطى موافقته فعلاً على الانضمام لـ «الميرينجي» بنهاية الموسم الحالي. ثم جاء الدور على «عشيرة» اللاعب التي أكدت أنه لا يوجد أي نوع من «التأثير» أو «الضغط» من أي جانب لفرض توقيت معين للمباحثات أو التأثير على تفكير نجلها، أو على قراره النهائي.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية أن هناك «تفصيلة» تتعلق براتب اللاعب، قد تؤدي إلى «تجميد» صفقة انتقاله إلى الريال، إذ إنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق بشأن بنود الراتب والمكافآت والمتغيرات الملحقة، لأن ريال مدريد وضع مؤخراً سياسة جديدة تتعلق بالجوانب المادية التي يحصل عليها أي لاعب، بحيث لا تسمح بالحصول على راتب أساسي يتجاوز عشرة ملايين يور سنوياً، وهو الحد الأقصى للرواتب في هذه السياسة الجديدة، مثلما حدث مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام عند توقيعه للريال، ومن هذا المنطلق ترغب إدارة «البلانكوس» في احترام هذه السياسة الجديدة للعقود.

وإزاء الراتب الأساسي العالي الذي يحصل عليه مبابي في سان جيرمان «25 مليون يورو»، يتعين على إدارة الريال أن تزيد مكافأة التوقيع بصورة كبيرة بحيث لا تقل عن 100مليون يورو، وأيضاً بعض المتغيرات الأخرى، وبالتالي ينبغي أن يجهزا لريال عقداً يغري مبابي بالدخول عن «طيب خاطر»، في «منظومة الرواتب» بالنادي الملكي. وحتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق، وإن كان الريال لايزال، على حد زعم صحيفة ماركا، على اتصال بفايزة العماري أم اللاعب ووكيلته.