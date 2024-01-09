منتخب شباب الجودو يغادر إلى معسكر تونس

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر البلاد مساء غدٍ «الأربعاء» عن طريق مطار دبي الدولي، بعثة منتخب شباب الجودو، متوجهة إلى تونس، لإقامة معسكر هناك يستغرق 10 أيام استعداداً للمشاركات المقبلة، والتي تبرز فيها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية للشباب 2024، التي تستضيفها الإمارات اعتباراً من السادس عشر من شهر أبريل المقبل.

وسيكون معسكر تونس فرصة للاعبي الأندية المختارة الاستعداد لمسابقات المنتخب المقبلة، ومنافسات كأس رئيس الدولة، ومنافسات دوري الجودو، وبطولة كأس سفير اليابان لدى الدولة، والتي تقام سنوياً في أبوظبي.

ويرأس بعثة معسكر تونس، محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو، نائب رئيس اتحاد غرب آسيا وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي، وشعبان السيد المدير الفني، والمدرب جعفر النخلي، بالإضافة إلى 10 لاعبين وهم منذر موسى البلوشي، محمد نبيل النقبي، علي راشد النقبي، احمد عبد الله يوسف (خورفكان)، علي حسن إبراهيم، حميد سعيد الحمادي (اتحاد كلباء)، مانع جمعة عبد الرحمن وحمد أحمد خميس (الشارقة)، سيف سالم الحمادي (الفجيرة للفنون القتالية)، ذياب إبراهيم الجنيبي (الشارقة للدفاع عن النفس).

ويخوض المنتخب الشاب خلال معسكره التدريبي سلسلة من المباريات التجريبية مع المنتخبات والأندية التونسية للجودو.