غنتوت يعقد الاجتماع الأول للمجلس الجديد «الخميس»

غنتوت (الاتحاد)

يعقد مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو اجتماعه الأول، بعد غدٍ «الخميس» بتشكيله الجديد، الذي صدر بقرار من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ويترأس المجلس الجديد سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، بعضوية سعيد بن حوفان المنصوري، «نائباً للرئيس»، ومطر سهيل اليبهوني، وصالح محمد الجزيري، وفارس سهيل اليبهوني، وناصر عبدالله الشامسي، وأحمد عبدالله الرميثي، وخالد سعيد المرزوقي «عضواً منتدباً»، ويمتد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.

ويتم خلال الاجتماع الأول للمجلس الجديد، الذي يعقد بمقر النادي في غنتوت استكمال توزيع المناصب الإدارية بين الأعضاء، بعد تحديد منصب نائب الرئيس، وذلك تمهيداً لبدء مرحلة جديدة في مسيرة النادي، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الجديدة وخدمة رياضة الامارات، بجانب استكمال برنامج النادي السنوي الذي يتضمن العديد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية، والمقرر لنهايته في 3 أبريل المقبل.