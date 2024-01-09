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الرئيس الألماني: لا أحد مثل بيكنباور!

الرئيس الألماني: لا أحد مثل بيكنباور!
9 يناير 2024 10:37

برلين (د ب أ)

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أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أنه لم ينجح أي شخص في تشكيل كرة القدم الألمانية، مثل الأسطورة فرانز بيكنباور، الذي رحل قبل ساعات عن 78 عاماً.
وأوضح شتاينماير: «في فرانز بيكنباور خسرنا أشهر وأفضل ممثل للرياضة الألمانية حول العالم، لن ننساه».
وأضاف: «لقد صنع التاريخ الكروي لاعباً ومدرباً للمنتخب الوطني، إنه نموذج استثنائي، ومن خلال أسلوبه في القيادة وفلسفته في اللعب، فرانز بيكنباور جعل المنتخب الوطني الألماني سفيراً استثنائياً لبلادنا حول العالم.. سنشعر دائماً بالامتنان له على ذلك».
وختم بالقول: «القصة الخيالية لبلادنا في 2006 لا يمكن تخيلها من دونه».

بيكنباور
ألمانيا
منتخب ألمانيا
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