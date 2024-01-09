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الرياضة

«التحكيم الإماراتي» يجتاز اختبارات اللياقة قبل كأس آسيا

«التحكيم الإماراتي» يجتاز اختبارات اللياقة قبل كأس آسيا
9 يناير 2024 11:54

دبي (الاتحاد)
اجتاز طاقم التحكيم الوطني الدولي المكوّن من محمد عبدالله حسن، وعادل النقبي، وعمر آل علي (حكام الساحة)، ومحمد أحمد يوسف، وحسن المهري (الحكمين المساعدين)، اختبارات اللياقة البدنية، التي أجرتها لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، ضمن معسكر إعداد حكام بطولة كأس آسيا 2023 في العاصمة القطرية الدوحة.
وكانت لجنة الحكام الآسيوية اختارت في شهر سبتمبر من العام الماضي 74 حكماً وحكماً مساعداً من 18 اتحاداً وطنياً لإدارة مباريات بطولة كأس آسيا، المقرر إقامتها في الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، وضمت قائمة حكام البطولة خمسة حكام إماراتيين.
وسبق للجنة أن نظمت في مقر الاتحاد الآسيوي بكوالالمبور في شهر أكتوبر الماضي، دورة تدريبية للحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة، وركزت على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتي ستطبق بشكل كامل للمرة الأولى في نسخة قطر، بعد تطبيقها بنجاح منذ الدور ربع النهائي في النسخة الماضية التي استضافتها الإمارات عام 2019.

التحكيم الإماراتي
محمد عبدالله حسن
عادل النقبي
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