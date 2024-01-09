الوحدة يُكمل تحضيرات استضافة «الدورة الدولية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تصل أبوظبي ابتداء من يوم 18 يناير الجاري، الفرق المشاركة في بطولة الوحدة الدولية الودية، حيث تبدأ أندية الزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري في التواجد في العاصمة الإماراتية استعداداً للبطولة التي تنطلق يوم 20 من الشهر الجاري.

واستقر نادي الزمالك المصري على الإقامة في فندق «فيرمونت باب البحر» بالعاصمة أبوظبي، على أن يقيم الاتفاق السعودي في فندق «ريتز كارلتون»، فيما يقيم فريقا الوحدة منظم البطولة وأم صلال القطري في فندق «جراند ميلينيوم» الوحدة.

وتنطلق بطولة الوحدة الدولية في العشرين من الشهر الجاري بلقاء الاتفاق السعودي وأم صلال القطري، الذي يقام عند الخامسة مساء، فيما يقام الافتتاح الرسمي عند الثامنة مساء نفس اليوم، ويشهد تواجد الفنان المصري عمر كمال، فيما تقام بعده المباراة الثانية التي تجمع الوحدة مع الزمالك المصري.

ويلتقي الفريقان الفائزان من مباراتي اليوم الأول، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لتحديد بطل الدورة ووصيفه، فيما يلتقي الخاسران لتحديد المركز الثالث.

وتم طرح تذاكر حضور البطولة للجماهير قبل يومين عبر موقع «بلاتينيوم» وشهدت وجود أكثر من فئة تبدأ قيمتها من 50 درهماً وتصل حتى 900 درهم، وتم توفير باقة لحضور مباريات الدورة بقيمة 90 درهماً.

من جانبه أكد عبد الله سالم، المدير التنفيذي لشركة الوحدة لكرة القدم مدير البطولة، أن النادي جاهز لاستقبال الأشقاء من الفرق المشاركة في دورة الوحدة الودية الدولية، مؤكداً أن نادي الوحدة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان يرحب بالأشقاء في وطنهم الثاني، وأن البطولة تهدف إلى العديد من الأمور، أبرزها توطيد العلاقات مع الأشقاء في مصر والسعودية وقطر، مشيراً إلى أن مشاركة أندية بحجم الزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري سوف يضاعف من قيمة البطولة ويعطيها زخماً كبيراً.

وشدد على أن الاستفادة الفنية ستكون كبيرة للجميع، لاسيما وأن الجميع يسعى لتجهيز نفسه فنياً خلال فترة توقف البطولات المحلية بسبب إقامة بطولتي كأس الأمم الآسيوية وكأس الأمم الأفريقية في التوقيت نفسه.

وأعرب عبدالله سالم عن ثقته في خروج البطولة بشكل ناجح، سواء من خلال الاستفادة الفنية أو على الصعيد الجماهيري، لاسيما في ظل الإقبال الكبير على تذاكر اليوم الأول، الذي يشهد مواجهة الزمالك المصري مع الوحدة، وكذلك لقاء الاتفاق وأم صلال، بالإضافة إلى حفل الافتتاح الفني الذي يحييه الفنان المصري عمر كمال.