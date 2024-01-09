«الرشا» بطلة «كأس الوثبة» في فرنسا

فرنسا (الاتحاد)

توجت المهرة «الرشا» للوسمية للسباقات، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، بالسباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في انطلاقة النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في أوروبا، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، بمشاركة 8 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، والذي أقيم بمضمار باو بفرنسا، وبلغت جائزته 17 ألف يورو.

ويأتي تنظيم سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع أبناء الإمارات والدول الأوروبية، على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة كبيرة، محلياً وعالمياً.

وجاء فوز «الرشا» بفارق طول عن غريمتها المهرة «فريدا» بقيادة ماثياس لورين، فيما جاءت ثالثة «رايسك توت» بقيادة ماكسيم فولون، وسجلت البطلة المنحدرة من نسل «مهب»، زمناً قدره 2:13:60 دقيقة.