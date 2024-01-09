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منفردي وكوستا.. قمة العودة على لقب «أبوظبي إكستريم»

منفردي وكوستا.. قمة العودة على لقب «أبوظبي إكستريم»
9 يناير 2024 13:00


أبوظبي (الاتحاد)
 
تنطلق في 19 يناير المقبل النسخة الثانية من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 2) في مبادلة أرينا، بتنظيم شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وتتضمن الفعالية الرئيسية للنزالات لقاء العودة بين البحريني علي منفردي والبرازيلي تاليسون كوستا الذي يمتد لثلات جولات، مدة كل منها ثلاث دقائق، ضمن قفص مثمّن الأضلاع.
وتعليقاً على النزال قال منفردي: «رغم فوزي في لقائنا السابق، إلا أنه لا يمكنني الاستهانة بقدرات كوستا، ولا سيما وأن النزال يتم وفق قوانين مختلفة كلياً، حيث اعتمدت مباراتنا السابقة على الاستراتيجية والأسلوب، خلافاً لأبوظبي إكستريم التي تتمحور حول الجرأة والعزيمة، ما دفعني إلى بذل جهد كبير في التدرب والتحضير».
وبدوره قال كوستا: «لدي سجل حافل بـ 13 نزالاً في بطولات الفنون القتالية المختلطة، وأنا معتاد على الاستفادة من القفص في النزالات، وأعتقد بأن قدرتي على استخدام القفص في نزالات الجو جيتسو لإسقاط الخصم تشكل ميزة قوية تدعمني في تحقيق الفوز. وأرجو أن أوفق في حسم النزال لصالحي».
ويشتهر منفردي بأسلوبه المميز في السيطرة على الخصم وسرعته الفائقة في تغيير وضعية النزال، حيث أشار إلى عزمه استخدام هذه المزايا ضد كوستا، وقال: «نستخدم خلال النزالات ما يتراوح بين 5% و10% من تقنياتنا، لذا لن أضطر إلى التدرب على تقنيات محددة، بل سأقوم بصقل مهاراتي لاستخدامها خلال وضعيات محددة».
وأكد كوستا أهمية إسقاط الخصم خلال النزال، منوهاً إلى أنه يصعب توقع نتائج نزالات الجو جيتسو، وأفاد: «واجهت منفردي خلال العام الماضي ثلاث مرات، فزت بنزالين وخسرت الثالث رغم المستوى المتقارب. وأعتقد بأن مشاركتي في أبوظبي إكستريم تشكل محطة مهمة في مسيرتي الرياضية، ولا سيما أنني أواجه خصماً قوياً أكن له كل الاحترام، وأرجو أن نقدم عرضاً مميزاً للجمهور».
ويعتزم منفردي وكوستا المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو لفئة الأساتذة لموسم 2023 - 2024 يوم 13 يناير الجاري، والتي تعود إلى العاصمة اليابانية طوكيو بعد خمسة أعوام، حيث يمكن أن تشهد هذه البطولة لقاء جديداً يجمع بين البطلين. وتستقطب أبوظبي جراند سلام أيضاً الشقيقين محمد وعمر السويدي والبرازيلي مانويل ريبامار، الذين يشاركون في أبوظبي إكستريم.

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