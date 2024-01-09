الأربعاء 10 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة إلى «الدرجة الثالثة» في كأس إسبانيا !!

برشلونة إلى «الدرجة الثالثة» في كأس إسبانيا !!
9 يناير 2024 12:43

 
مدريد (أ ف ب)
أوقعت قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا في كرة القدم ريال مدريد حامل اللقب في قمة نارية مع جاره أتلتيكو، فيما يلعب برشلونة مع فريق من الدرجة الثالثة، وستقام الموقعة المرتقبة بين فريقي العاصمة على ملعب متروبوليتانو 18 يناير، بعد نحو أسبوع من الديربي الأول بينهما في نصف نهائي الكأس السوبر بالرياض الأربعاء.
من جهته، يحلّ برشلونة، حامل لقب الدوري والنادي الأكثر تتويجاً في الكأس (31)، ضيفاً على أونيونيستاس دي سلمنقة من الدرجة الثالثة الذي تغلّب على فياريال القوي الإثنين بركلات الترجيح، وفي المواجهات الأخرى، يلعب جيرونا مع رايو فايكانو، بلباو مع ألافيس، أوساسونا مع ريال سوسييداد، فالنسيا مع سلتا فيغو، وخيتافي مع إشبيلية. 

أخبار ذات صلة
مفاجأة كبرى في صفقة انتقال مبابي للريال!
مسؤول مدريدي: «ميزانية» الريال تسمح بضم مبابي وهالاند !
كأس إسبانيا
برشلونة
ريال مدريد
اتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن تكثف استعداداتها لحماية الملاحة الدولية
اليوم 01:04
الأزمة السياسية انعكست على الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اللبنانيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليم
اليوم 01:04
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار
اليوم 01:04
قوات الأمن النيجيرية خلال تأمين مهرجان محلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تجارة الأسلحة تشعل الأزمات في الساحل الأفريقي
اليوم 01:04
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تعرب عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©