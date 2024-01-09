برشلونة إلى «الدرجة الثالثة» في كأس إسبانيا !!



مدريد (أ ف ب)

أوقعت قرعة ثمن نهائي كأس إسبانيا في كرة القدم ريال مدريد حامل اللقب في قمة نارية مع جاره أتلتيكو، فيما يلعب برشلونة مع فريق من الدرجة الثالثة، وستقام الموقعة المرتقبة بين فريقي العاصمة على ملعب متروبوليتانو 18 يناير، بعد نحو أسبوع من الديربي الأول بينهما في نصف نهائي الكأس السوبر بالرياض الأربعاء.

من جهته، يحلّ برشلونة، حامل لقب الدوري والنادي الأكثر تتويجاً في الكأس (31)، ضيفاً على أونيونيستاس دي سلمنقة من الدرجة الثالثة الذي تغلّب على فياريال القوي الإثنين بركلات الترجيح، وفي المواجهات الأخرى، يلعب جيرونا مع رايو فايكانو، بلباو مع ألافيس، أوساسونا مع ريال سوسييداد، فالنسيا مع سلتا فيغو، وخيتافي مع إشبيلية.