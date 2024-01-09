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الرياضة

3 وديات تُجهز «النمور» للدوري

3 وديات تُجهز «النمور» للدوري
9 يناير 2024 13:30

فيصل النقبي (كلباء)
يخوض اتحاد كلباء 3 مباريات ودية في فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في نهائيات آسيا المقامة في قطر، حيث تم ترتيب جدول المباريات الودية. وذلك من أجل التجهيز الأمثل للفريق خلال هذه الفترة.
ويسعى المدرب فرهاد مجيدي للاستفادة القصوى من مرحلة الإعداد الحالية، لتجهيز عناصره بالشكل المناسب لعودة الدوري والدور نصف النهائي لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وسيلعب «النمور» ضد عجمان والرياض السعودي في مباراتين وديتين، أما الثالثة فهي مع أحد الفرق الزائرة للدولة، يتم الترتيب لها، على أن يتم الإعلان عنها قريباً.

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