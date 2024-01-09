رادوكانو وأنس جابر تتقدمان نجمات «مبادلة أبوظبي المفتوحة»

أبوظبي (الاتحاد)

تم الإعلان عن قائمة النجمات المشاركات في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لهذا العام مع 10 من أفضل 20 لاعبة في رابطة محترفات التنس، بمن في ذلك إيلينا ريباكينا من كازاخستان، وماريا ساكاري من اليونان، ويلينا أوستابينكو من لاتفيا، وباربورا كريتشيكوفا من التشيك، اللاتي يجتمعن للمنافسة في النسخة الثانية من البطولة والتي تقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 3 إلى 11 فبراير المقبل.

وتم الكشف عن قائمة بأسماء المشاركات في البطولة، التي تُقام بالشراكة مع مبادلة وبتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وقد تضمنت باقة من ألمع اللاعبات، إلى جانب النجمة البريطانية إيما رادوكانو، والتونسية المصنفة 6 عالمياً أنس جابر، والبرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة 11 عالمياً.

كما تضمنت القائمة كلاً من اللاعبات، يلينا أوستابينكو، ليودميلا سامسونوفا، داريا كاساتكينا، فيرونيكا كودرميتوفا، كارولين جارسيا، المصنفات ضمن أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم، مما يبشّر بموسم ساخن ومنافسات قوية تشهدها النسخة الثانية من مبادلة أبوظبي المفتوحة، حيث تتطلع جميع المشاركات إلى الفوز بلقب البطولة ورفع الكأس في أبوظبي، على خطى السويسرية بليندا بنيسك، صاحبة اللقب العام الماضي.

وقال نايجل جوبتا، مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة: «يسعدنا أن نعلن عن هذه القرعة القوية لبطولة هذا العام، ومع تنافس عشر من أفضل 20 لاعبة على مستوى العالم، من المتوقع أن تكون البطولة مميزة ومثيرة حقاً، مع وجود مواهب رائعة مثل أنس جابر وبياتريس حداد مايا وإيما رادوكانو، كان هناك بالفعل شعور كبير بالإثارة قبل الحدث».

وأضاف: «لا شك أن هذه القائمة الإضافية من اللاعبات تزيد من الترقب، حيث يتاح لعشاق التنس في أبوظبي والإمارات فرصة مشاهدة بعض أفضل اللاعبات في العالم وهن يتنافسن على اللقب بعد أقل من شهر واحد من الآن».

من جانبه، قال ستيفن سايمون، الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس: «إن ساحة مبادلة أبوظبي المفتوحة لهذا العام مليئة بالمواهب، ونحن نتطلع إلى بطولة رائعة أخرى، لقد كانت أبوظبي الموقع المثالي للحدث الافتتاحي العام الماضي، مع تقديم بعض وسائل الترفيه الرائعة داخل وخارج الملعب».