«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» تستضيف أبرز نجوم الجولف العالميين

دبي (الاتحاد)

تستعد النسخة الخامسة والثلاثون من بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» لانطلاق منافساتها في نادي الإمارات للجولف في الفترة من 18 وحتى 21 يناير الجاري، وذلك بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الجولف العالميين واللاعبين الهواة الموهوبين.

ويتصدر قائمة اللاعبين المشاركين في أول حدث ضمن سلسلة رولكس لسباق دبي 2024، الأيرلندي روري ماكلروي، المصنف الثاني عالمياً وحامل لقب البطولة، والذي يسعى للدفاع عن لقبه، ورفع كأس الدولة الشهير للمرة الرابعة خلال مسيرته الرياضية، كما ينضم إلى ماكلروي برايان هارمان، حامل لقب البطولة المفتوحة، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، وكل من بادريج هارينجتون، وفرانشيسكو موليناري وآدم سكوت.

وتشهد البطولة هذا العام مشاركة نيكولاي هوجارد، الفائز الأخير بسلسلة رولكس، والذي حقق أيضاً المركز الأول في بطولة جولة «دي بي وورلد» في ختام الموسم الأخير، وينضم إليه أيضاً شقيقه التوأم الفائز بجولة «دي بي وورلد» أربع مرات راسموس هوجارد.

ويعد الثنائي الدنماركي من ضمن مجموعة مميزة من اللاعبين المشاركين في بطولة هذا العام، والحائزين عدداً من الألقاب خلال مسيرتهم، ومنهم أدريان ميرونك، الفائز بثلاث بطولات في 2023، وريان فوكس، الذي حقّق فوزه الرابع في جولة دي بي وورلد والأول في سلسلة رولكس الموسم الماضي، في حين يستعد نجم جولة بي جي إيه الصاعد، كاميرون يونغ، لمشاركته الأولى في البطولة.