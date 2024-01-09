قبل إنطلاقة البطولة.. اليابان بطل كأس آسيا !!



سلطان آل علي (دبي)

عرضت شركة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات الرقمية والرائدة عالمياً في مجال تحليل بيانات كرة القدم توقعات «الحاسوب الخارق» لديها حول كأس آسيا 2023 في قطر، حيث يستخدم الحاسوب خوارزميات ومعلومات معقدة لكي يصل إلى التوقع النهائي.

ويشير الحاسوب الخارق إلى أن اليابان هو المنتخب الأوفر حظاً للفوز باللقب بنسبة 24.6%، كما أنه من المتوقع أن يتواجد في المربع الذهبي بنسبة 52.8%، وفي المرتبة الثانية بتوقعات تحقيق اللقب يأتي منتخب كوريا الجنوبية بنسبة 14.3% ثم إيران بـ11.2%. وبعدهم يتنافس المنتخبان الأسترالي والسعودي على الأسبقية بنسبة 10.7% و10.6% على التوالي، فيما تبلغ احتمالية فوز حامل اللقب قطر للمرة الثانية على التوالي 9.8%، أما منتخب الإمارات فنسبة فوزه باللقب لا تتعدى 2.9% وفقاً للتوقعات.

وبالحديث عن منتخب الإمارات الوطني، فإن الحاسوب الخارق يتوقع بلوغ «الأبيض» لدور الـ16 بنسبة 78.8% وهو الدور الذي يتوقع أن تتوقف فيه مهمة المنتخب على الأغلب، أما الوصول إلى ربع النهائي فاحتماليته تبلغ 40.9%، في حين أن الحضور بالمربع الذهبي تصل نسبته إلى 17.5% وبعده النهائي بـ7.5% فقط، ومن المتوقع كذلك وفقاً للحاسوب، أن يحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني في المجموعات بنسبة 36.5% خلف إيران ومتفوقاً على فلسطين وهونج كونج.