الأربعاء 10 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قبل إنطلاقة البطولة.. اليابان بطل كأس آسيا !!

قبل إنطلاقة البطولة.. اليابان بطل كأس آسيا !!
9 يناير 2024 16:45

 
سلطان آل علي (دبي)
عرضت شركة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات الرقمية والرائدة عالمياً في مجال تحليل بيانات كرة القدم توقعات «الحاسوب الخارق» لديها حول كأس آسيا 2023 في قطر، حيث يستخدم الحاسوب خوارزميات ومعلومات معقدة لكي يصل إلى التوقع النهائي.
ويشير الحاسوب الخارق إلى أن اليابان هو المنتخب الأوفر حظاً للفوز باللقب بنسبة 24.6%، كما أنه من المتوقع أن يتواجد في المربع الذهبي بنسبة 52.8%، وفي المرتبة الثانية بتوقعات تحقيق اللقب يأتي منتخب كوريا الجنوبية بنسبة 14.3% ثم إيران بـ11.2%. وبعدهم يتنافس المنتخبان الأسترالي والسعودي على الأسبقية بنسبة 10.7% و10.6% على التوالي، فيما تبلغ احتمالية فوز حامل اللقب قطر للمرة الثانية على التوالي 9.8%، أما منتخب الإمارات فنسبة فوزه باللقب لا تتعدى 2.9% وفقاً للتوقعات.
وبالحديث عن منتخب الإمارات الوطني، فإن الحاسوب الخارق يتوقع بلوغ «الأبيض» لدور الـ16 بنسبة 78.8% وهو الدور الذي يتوقع أن تتوقف فيه مهمة المنتخب على الأغلب، أما الوصول إلى ربع النهائي فاحتماليته تبلغ 40.9%، في حين أن الحضور بالمربع الذهبي تصل نسبته إلى 17.5% وبعده النهائي بـ7.5% فقط، ومن المتوقع كذلك وفقاً للحاسوب، أن يحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني في المجموعات بنسبة 36.5% خلف إيران ومتفوقاً على فلسطين وهونج كونج.

أخبار ذات صلة
بينتو يكثف «المحاضرات» للاعبي «الأبيض» استعداداً لـ«الظهور الأول» في كأس آسيا
علي مبخوت ضمن أخطر 5 هدافين يُنتظر تألقهم في كأس آسيا
منتخب الإمارات
منتخب اليابان
كأس آسيا
منتخب كوريا الجنوبية
منتخب السعودية
آخر الأخبار
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن تكثف استعداداتها لحماية الملاحة الدولية
اليوم 01:04
الأزمة السياسية انعكست على الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اللبنانيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليم
اليوم 01:04
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار
اليوم 01:04
قوات الأمن النيجيرية خلال تأمين مهرجان محلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تجارة الأسلحة تشعل الأزمات في الساحل الأفريقي
اليوم 01:04
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تعرب عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©