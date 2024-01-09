كأس غياثي للصقور تصل محطة الختام



إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تختتم يوم غد بطولة غياثي الأولى للصقور المقامة برعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسيكون مسك الختام بـ «شوطي الملاك» الذي يجمع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في شوطي الفرخ والجرناس، كما يقام أيضاً تحدي شوط المحترفين الذي يشهد منافسات حامية بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في أشواط المحترفين لفئتي الفرخ والجرناس، ويعقب ذلك اعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل شوط وتحديد بطل غياثي في نسختها الأولى.

ويكثف 48 من أشهر الصقارين استعداداتهم لخوض المنافسات الختامية، في ظل منافسات قوية يصعب معها توقع الفائز في أي من أشواط البطولة مما يجعل الصقارين المنافسين على اللقب في تحد كبير، خاصة وأن تجهيز الطيور يختلف من شخص إلى آخر، فلكل صقار طبيعة وطريقة في التعامل مع الطير.

وعلى صعيد المنافسات في آخر أشواط المحترفين أسفرت تحديات فئة جرناس لشوط جير شاهين عن فوز «عجيب» لسيف جمال حريز الفلاسي بالمركز الأول وقطع مسافة السباق في زمن قدره 16.966 ثانية، فيما حل «S44» لفريق ند الشبا في المركز الثاني بزمن قدره 17.160 ثانية، وجاء في المركز الثالث «البطل» لسيف جمال حريز بزمن قدره 17.168 ثانية، وفي المركز الرابع جاء «78» لفريق ميدان للصقور بزمن قدره 17.168 ثانية، وفي المركز الخامس حل «ميراج» لفريق دبي بزمن قدره 17.178 ثانية

وفي شوط المحترفين جرناس جير تبع، أسفرت النتائج عن فوز «مرشح» لسيف جمال حريز الفلاسي بالمركز الأول بعد أن قطع المسافة في زمن 17.986 ثانية، ‏وحل ثانياً «24» لفريق ربدان بزمن قدره 18.130 ثانية، وفي المركز الثالث جاء «3574» لفريق دبي بزمن قدره 18.804 ثانية، وفي المركز الرابع حل «الحمر» لفريق ميدان الصقور بزمن قدره 18.825 ثانية، وفي المركز الخامس وصل «t 99» لخالد راشد أحمد المنصوري بزمن قدره 18.827 ثانية.

وأسفرت منافسات جير بيور عن فوز «الموس» لفريق دبي بزمن قدره 17.801 ثانيه، فيما جاء «مسموح» لفريق ند الشبا في المركز الثاني بزمن قدره 18.253 ثانية، وحل ثالثاً «اليلايس» لخالد جمال سيف بزمن قدره 18.300 ثانية، ورابعاً «خصوصي» لسيف جمال حريري الفلاسي بزمن قدره 18.421 ثانية، وفي المركز الخامس جاء «براق» لسيف جمال حريز الفلاسي بزمن قدره 18.886 ثانية.

وفي تحديات شوط قرموشة كان الناموس من نصيب «010» لفريق دبي بزمن قدره 18843 ثانية، وفي المركز الثاني«g 23» لفريق ند الشبا بزمن قدره 19.252 ثانيه، ثم ثالثاً «g62» لفريق ند الشبا بزمن قدره 19.264 ثانية وفي المركز الرابع «عجب» لسيف جمال حريز بزمن قدره 19.365 ثانيه، وفي المركز الخامس «طرفه» لراشد سعيد علي بزمن قدره 19.395 ثانية.