قايدي أفضل لاعب في «جوائز ديسمبر» لرابطة المحترفين



أبوظبي (الاتحاد)

اعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل «الشهرية»، لشهر ديسمبر 2023، في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023 - 2024، بعد حصدهم أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.

وتفوق مهدي قايدي، لاعب اتحاد كلباء في فئة أفضل لاعب، على كل من، عمر خربين لاعب الوحدة، مانولو جابياديني لاعب النصر، وجويلهيرم دا سيلفا وماتيوس ليما لاعبي شباب الأهلي، فيما تفوق خالد السناني، حارس مرمى الوصل، على كل من، حسن حمزة حارس مرمى شباب الأهلي، وعادل الحوسني حارس مرمى الشارقة.

وتفوق ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل على كل من أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، وماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي.