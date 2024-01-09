300 ألف زائر لمهرجان «ليوا الدولي»



أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2024» تسجيل العديد من الأرقام القياسية في المهرجان، الذي نظمه نادي ليوا الرياضي خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر الماضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وسجل المهرجان أكثر من 300 ألف زائر لفعالياته من داخل الدولة وخارجها، ومشاركة 193 سيارة في الجولة الثانية للاستعراض الحر، كأول رقم يتم تسجيله في تاريخ الحدث، وتواجد 1765 مشاركاً في الأنشطة والبرامج المتنوعة، وصعود 116 سيارة لتل مرعب، بالإضافة إلى استمرار الفعاليات لمدة 24 يوماً لأول مرة.

وتوجه عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه ورعايته للمهرجان، ما كان له أثر ملموس في تميزه ونجاحه.

كما أثنى على الاهتمام الذي حظي به المهرجان من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة.

وقال: المهرجان يمثل بما يقدمه من أنشطة وفعاليات وبرامج مجتمعية للعائلات، واجهة رياضية وسياحية مهمة لدولة الإمارات ولمنطقة الظفرة، وهدفاً مهماً للرياضيين وعشاق التحدي والمغامرة، ويسهم في الترويح للفعاليات والمهرجانات في المنطقة بمجالاتها المختلفة والمتنوعة.

وأشاد القبيسي بالدور الكبير للجان المنظمة في توفير جميع متطلبات النجاح للفعاليات، وبالتعاون الفاعل من الشركاء الاستراتيجيين، والرعاة، وبالدعم الذي حظيت به فعاليات النسخة الحالية من موانئ أبوظبي، وأدنوك، والمسعود.