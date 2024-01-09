الأربعاء 10 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

300 ألف زائر لمهرجان «ليوا الدولي»

300 ألف زائر لمهرجان «ليوا الدولي»
9 يناير 2024 18:30


أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2024» تسجيل العديد من الأرقام القياسية في المهرجان، الذي نظمه نادي ليوا الرياضي خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر الماضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
وسجل المهرجان أكثر من 300 ألف زائر لفعالياته من داخل الدولة وخارجها، ومشاركة 193 سيارة في الجولة الثانية للاستعراض الحر، كأول رقم يتم تسجيله في تاريخ الحدث، وتواجد 1765 مشاركاً في الأنشطة والبرامج المتنوعة، وصعود 116 سيارة لتل مرعب، بالإضافة إلى استمرار الفعاليات لمدة 24 يوماً لأول مرة.
وتوجه عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه ورعايته للمهرجان، ما كان له أثر ملموس في تميزه ونجاحه.
كما أثنى على الاهتمام الذي حظي به المهرجان من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة.
وقال: المهرجان يمثل بما يقدمه من أنشطة وفعاليات وبرامج مجتمعية للعائلات، واجهة رياضية وسياحية مهمة لدولة الإمارات ولمنطقة الظفرة، وهدفاً مهماً للرياضيين وعشاق التحدي والمغامرة، ويسهم في الترويح للفعاليات والمهرجانات في المنطقة بمجالاتها المختلفة والمتنوعة.
وأشاد القبيسي بالدور الكبير للجان المنظمة في توفير جميع متطلبات النجاح للفعاليات، وبالتعاون الفاعل من الشركاء الاستراتيجيين، والرعاة، وبالدعم الذي حظيت به فعاليات النسخة الحالية من موانئ أبوظبي، وأدنوك، والمسعود.

أخبار ذات صلة
كأس غياثي للصقور تصل محطة الختام
«أشواط المحترفين» ترفع التحدي في «غياثي للصقور»
تل مرعب
مهرجان ليوا الدولي
منطقة الظفرة
مهرجان تل مرعب
آخر الأخبار
بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن تكثف استعداداتها لحماية الملاحة الدولية
اليوم 01:04
الأزمة السياسية انعكست على الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اللبنانيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. تفاقم الأزمات يحرم الأطفال من التعليم
اليوم 01:04
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: لا حديث عن مستقبل غزة قبل وقف إطلاق النار
اليوم 01:04
قوات الأمن النيجيرية خلال تأمين مهرجان محلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تجارة الأسلحة تشعل الأزمات في الساحل الأفريقي
اليوم 01:04
مخيم مؤقت لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تعرب عن رفضها القاطع لتهجير سكان غزة
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©