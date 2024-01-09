«مزون» تعانق كأس الإيذاع في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي (الاتحاد)

اختتمت بميدان المرموم امس تحديات الصغار لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، بإقامة تحديات الإيذاع وسط مشاركة أكثر من 1211 مطية، ونجح شعار سعيد جابر عبدالله محمد في تحقيق ثاني رموزه بالمهرجان، وذلك من خلال فوز «مزون» بكأس سمو ولي عهد دبي للأبكار المفتوح وجائزته مليون ونصف المليون درهم بزمن وقدره 8:55:2 دقيقة، وقدم «متوكل» لعلي سعيد سالم الزرعي عرضاً رائعاً في ثاني الاشواط قاده لحصد بندقية الجعدان المفتوح وجائزة نقدية قيمتها مليون درهم مسجلاً توقيتاً بلغ 8:50:6 دقيقة.

وتمكن شعار هدي بطي دميثان الشامسي من حصد كأس سمو ولي عهد دبي للإنتاج للعام الثاني على التوالي، بمعرفة «عنيدة» لتربح مليون درهم، كما سجلت أفضل توقيت بلغ 8:50:0 دقيقة، وأهدى «حبيب» مالكه خليفه نصيب خليفه الخييلي بندقية الجعدان للإنتاج والجائزة النقدية البالغة 800 ألف درهم بعد وصوله لخط النهاية في زمن وقدره 8:53:8 دقيقة.

وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السادس.

وفي الفترة الصباحية سيطر شعار سعيد منانه غدير اجتبي على صدارة الشوطين الأول والثاني للإنتاج، حيث حققت «مضمونة» ناموس المحليات للإنتاج بزمن وقدره 9:02:9 دقيقة، أما الشوط الثاني المخصص للمهجنات للإنتاج فقد ذهب لنفس الشعار عن طريق «ورود» التي سجلت أفضل توقيت في الفترة الصباحية بلغ 8:57:8 دقيقة، وحسم «مزعج» لحمد محمد سيف محوش المزروعي قمة الشوط الثالث للجعدان المحليات للإنتاج محققاً زمناً بلغ 9:03:0 دقيقة، وتألق «شرف» لسعيد حمد سعيد حمد المري من خلال الشوط الرابع للمهجنات للإنتاج وحقق الناموس في توقيت وقدره 9:05:4 دقيقة.

من ناحية أخرى، تواصلت بالقرية التراثية فعاليات اليوم الثاني لمزاد المرموم الحادي العاشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، وتم عرض 60 مطية، وكانت سلالة الفارس «العاصفة» هي الأبرز، حيث نجح القعقاع حمد ضبيب في الحصول على البكرة بنت الفحل الشهير وأمها مياسه مقابل 450 ألف درهم، ودفع نفس المالك 220 ألف درهم من أجل اقتناء البكرة بنت اسد الميادين الشبابي «العاصفة» من الأم نجده.

وحصل محمد راشد بن مرخان على البكرة بنت الفارس «العاصفة» والأم ميّاسه مقابل 130 ألف درهم، كما حاز أيضاً على ملكية البكرة بنت نجد الرويه «العاصفة» والأم سيّافه مقابل 120 ألف درهم، أما البكرة بنت ولد سكر «العاصفة» من الأم خيال فقد كانت من نصيب القعقاع حمد ضبيب الذي دفع مبلغاً وقدره 110 ألف درهم.

يترقب أهل الهجن صباح ومساء الغد الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مشاركتها في تحديات سن اللقايا التي ستقام على مدار 33 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و 17 شوطاً في الفترة المسائية من بينها أربعة أشواط لهجن الإنتاج المملوكة لهجن أصحاب السمو الشيوخ.