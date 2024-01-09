100 لاعب ولاعبة في انطلاقة بطولات موسم الجولف

دبي (الاتحاد)

استضاف اتحاد الجولف، 100 لاعب ولاعبة، في افتتاحية العام الجديد من الجولات الشهرية في «تحدي صقور المستقبل»، والتي أقيمت على مسار الحفر ذات معدل الثلاث ضربات في نادي الإمارات للجولف بدبي.

وجاءت الجولة الشهرية في افتتاحية عام 2024، الأكثر تنوعاً في الموسم الثاني لـ «تحدي صقور المستقبل»، في ظل تواجد 13 من المستويات المختلفة، طالت المراحل السنية من الناشئين والناشئات وصولاً للرجال والسيدات، وأقيمت بنظامي «الكروس» و«الصافي».

كما تخلل الجولة الافتتاحية، دورات تدريبية لمنتسبي الموسم الثاني من «تحدي صقور المستقبل»، الهادفة عبر جولاتها الشهرية، إلى تعزيز جهود اتحاد اللعبة، في مواصلة اكتشاف المواهب الناشئة من الشريحة العمرية بين 4 و16 عاماً، عبر إتاحة المزيد من فرص، سواء للمواطنين أو المقيمين ومنتسبي الاتحاد، الانخراط في ثلاثة من المستويات (مبتدئ - متوسط – متقدم) بجانب المشاركة في منافسات، تستهدف تطوير وزيادة انتشار اللعبة، ويصب في صالح رفد المنتخبات الوطنية بالدماء الشابة من حيث الكم والنوع.

وسجلت منافسات الرجال لفئة «الصافي» المقامة بنظام «ستراتفورد» العالمي، فوز رضا حسان بالمركز الأول، بإجمالي 44 نقطة، بفارق النقطة الواحدة عن صاحب المركز الثاني ديفيد أدامز، فيما ذهب المركز الأول في منافسات «الكروس» لصالح ديفيد بندلتون ناش بإجمالي 72 ضربة.

وفي فئة «الماسترز رجال» للفئة العمرية التي تخطت حاجز 50 عاماً، فاز بالمركز الأول بمنافسات «الصافي» كونستانتين زوبالاس برصيد 40 نقطة، وحصل كيفين باريت على المركز الأول لفئة «الكروس» 81 ضربة.

وعلى صعيد منافسات السيدات، انتزعت اللاعبة علياء القبيسي المركز الأول في منافسات «الصافي» 36 نقطة، بعد منافسة شرسة مع صاحبات الخبرات الكبيرة الدكتورة رباب الحاج التي حلت ثانية 35 نقطة، وفازت بالمركز الأول في منافسات «الكروس» هانا ألين بإجمالي 73 ضربة، وفي منافسات الناشئين، احتل جورج ناش المركز الأول في فئة «الصافي» برصيد 44 نقطة، والثاني سيبستيان كروك برصيد 35 نقطة.

وفي المنافسات التنشيطية، نال اللاعب لويجي جاليزيا لقب أقرب كرة للحفرة، وحققها عند الحفرة 12، فيما ذهب لقب المنافسة ذاتها للسيدات لصالح علياء القبيسي، وذهب لقب أطول ضربة في منافسات الرجال لصالح ريان برنس، وحققها عند مسار الحفرة رقم 3، ولتتوج انتصار ريش بلقب المنافسة ذاتها، وإنما لفئة السيدات وجاءت عند مسار الحفرة رقم 11

وواصل اتحاد الجولف التنوع في جولاته «تحدي صقور المستقبل»، وفي مسار الحفر الثلاث لفئة الفتيات فازت باللقب اللاعبة لطيفة كلبت، وانتزعت زيزيت أحمد منافسات مسار الحفر الستة، وتتوج اللاعبة أريا جانجوي بلقب منافسات الحفر التسع.

وفي منافسات الذكور، حصد اللاعب سعيد المشرخ لقب منافسات مسار الحفر الثلاث، ويتوج عيسى بن رضا بمنافسات مسار الحفر الستة، وحسم دانيال ربنوسن منافسات الحفر التسع.