زايد خويدم: سلة «الفرسان» منجم «المواهب والبطولات»

علي معالي (دبي)

أكد زايد خويدم، مدير فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي أن صدارة «الفرسان» للدور التمهيدي، والتأهل للمربع الذهبي لبطولة الدوري، جاء بعد جهد كبير من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، إضافة إلى الدعم المستمر من إدارة النادي التي تقف خلف الفريق في كل المباريات، سواء المحلية أو الآسيوية، وأن قلعة «الفرسان» سوف تظل منجم المواهب في اللعبة، مع السعي لمزيد من البطولات والألقاب.

وقال زايد خويدم: «هدفنا واضح ومحدد، وهو حصد الألقاب، وبالتالي ندخل كل مباراة بهدف وطموح الانتصار، وهو ما جعلنا نتصدر البطولة حتى الآن ونتوج بلقب الشتاء، حتى تعود المباريات للانطلاق من جديد لنخطو خطوات أخرى نحو الحفاظ على لقب الدوري». وأضاف: «الفريق أنهى مباريات بالدور التمهيدي بالدوري، وننتظر تحديد مباريات المربع الذهبي، وخلال الفترة المقبلة سيكون تركيزنا على بطولة غرب آسيا، حيث يستعد شباب الأهلي لمباراة الشمال ضمن تصفيات المجموعة الثانية، والمحدد لها 17 من الشهر الجاري، وأن الفريق سيخوض مباراة ودية مع فريق الوصل السبت المقبل، استعداداً للقاء الشمال، وأنه سيتم ترتيب عدد من المباريات في ظل توقف الدوري بسبب بطولة دبي الدولية ومشاركة المنتخب فيها»

وقال زايد خويدم: «التنافس الذي نراه محلياً في الوقت الراهن بين أكثر من فريق على البطولة، أمر صحي تماماً، لكن يبقى الفريق صاحب النفس الطويل، والذي يستطيع في النهاية حصد الألقاب، وأن الذخيرة الموجودة من لاعبين داخل قلعة الفرسان تمنحنا الثقة الكبيرة في قدرات لاعبينا، أضف إلى ذلك ما نلقاه من دعم كبير من الفريق محمد أحمد المري الرئيس المكلف، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي، وأن طموحنا ليس محلياً فقط، بل على مستوى القارة الآسيوية أيضاً».

وتابع مدير الفريق: «النظام القاري الجديد في بطولة آسيا، أفضل بكثير من السابق، حيث يمنحنا الفرصة المناسبة بين كل مباراة بدلاً من النظام المضغوط الذي كنا نلعب به المباريات في السابق، وفترات الراحة بالتأكيد تمنح الجهاز الفني فرصة لالتقاط الأنفاس».