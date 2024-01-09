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الرياضة

علي مبخوت ضمن أخطر 5 هدافين يُنتظر تألقهم في كأس آسيا

علي مبخوت ضمن أخطر 5 هدافين يُنتظر تألقهم في كأس آسيا
10 يناير 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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بمجرد وصول بعثة منتخبنا الوطني إلى الدوحة، لا حديث في مختلف وسائل الإعلام سوى عن القدرات الهجومية المنتظرة للمنتخب الوطني خلال البطولة.
ويحظى علي مبخوت بتقدير كبير من مختلف المحللين والمتابعين للبطولة، حيث أفرد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريراً موسعاً عبر موقعه الرسمي، يتغزل فيها في قدرات مبخوت رأس حربة منتخبنا الوطني، والهداف التاريخي لكرة الإمارات وللمنتخب الوطني حالياً، وثالث هداف «تاريخياً» في مسابقة كأس آسيا برصيد 9 أهداف بالبطولة التي ظهر خلالها في 12 مباراة.
وقال تقرير الاتحاد الآسيوي: «مبخوت ضمن 5 هدافين مميزين ينتظر أن يشكلوا الخطورة الكبيرة على مرمى المنتخبات المشاركة بالبطولة، إلى جانب مهدي تاريمي مهاجم منتخب إيران والمعز علي مهاجم العنابي القطري، وأياسي أويدا مهاجم اليابان وهوانج هي مهاجم كوريا الجنوبية».
وتابع التقرير: «مبخوت قائد منتخب الإمارات، أصبح أسطورة كرة القدم الآسيوية المعاصرة، ويتحمل مسؤولية تسجيل الأهداف لبلاده، حيث يشارك اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً للمرة الثالثة في كأس آسيا، ويأتي ذلك في عام يصادف الذكرى الخامسة عشرة لخوضه أول مباراة دولية».
وأكمل: «مع إحرازه خمسة أهداف خلال أول ظهور قاري له في عام 2015 عندما احتل الفريق الأبيض المركز الثالث في أستراليا وتسجيله أربعة أهداف عندما وصلوا إلى الدور قبل النهائي مرة أخرى في عام 2019، تألق مبخوت دائماً في البطولة القارية ويحتل الآن المركز الثالث بين أفضل الهدافين على الإطلاق في هذه البطولة، حيث يأتي خلف الثنائي الأسطوري علي دائي 14 هدفاً، ولي دونج 10 أهداف». 

كأس آسيا
علي مبخوت
منتخب الإمارات
المنتخب الوطني
المنتخب الإماراتي
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