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الرياضة

أبوظبي تعلن الجاهزية لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم لقفز الحواجز

أبوظبي تعلن الجاهزية لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم لقفز الحواجز
10 يناير 2024 01:00

أبوظبي (وام)

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أكد سلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز، نائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس الأمم لقفز الحواجز، استمرار الجهود والتحضيرات من جميع اللجان لوضع الترتيبات الكفيلة بنجاح البطولتين خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير المقبل في منتجع الفرسان الرياضي الدولي.
وأشار إلى أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ستشهد مشاركة ما بين 50 إلى 60 فارساً يمثلون نخبة الفرسان في العالم، بالإضافة إلى أفضل 10 منتخبات حول العالم، بجانب منتخب الإمارات في بطولة كأس الأمم، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للفروسية ورؤساء الدول المشاركة.
وأضاف: «تم تغيير نظام بطولة كأس الأمم من قبل الاتحاد الدولي، بإقامة 4 بطولات، بواقع بطولتين في أوروبا، وبطولة في الإمارات، وأخرى في أميركا، وصولاً إلى النهائي في برشلونة 2024، بينما كانت تقام في السابق عبر 12 بطولة حول العالم».
وأوضح اليحيائي أن تقدير الاتحاد الدولي لدولة الإمارات باستضافتها البطولة لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة ثقة الاتحاد الدولي في الكفاءة التي تتميز بها لاستضافة الفعاليات الدولية للفروسية، والاحترافية العالية للكوادر الإماراتية في تنظيم البطولات.
وأعلن اليحيائي اعتماد برنامج مكثف لإعداد منتخب الإمارات لقفز الحواجز، بإشراف إسطبلات الشراع والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، قبل مشاركته في أولمبياد باريس 2024، من خلال المشاركة في بعض البطولات الدولية.

أبوظبي
كأس الأمم لقفز الحواجز
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
اتحاد الفروسية
قفز الحواجز
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