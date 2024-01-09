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الرياضة

10 فرق في «الجائزة الكبرى للإبحار الشراعي الحديث» بأبوظبي

10 فرق في «الجائزة الكبرى للإبحار الشراعي الحديث» بأبوظبي
10 يناير 2024 00:59

أبوظبي (وام)
تستضيف أبوظبي منافسات بطولة جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي الحديث «سيل جي بي»، يومي السبت والأحد المقبلين، المحطة السابعة في الموسم الرابع، بميناء زايد.
تشارك في البطولة 10 من نخبة الفرق العالمية من بريطانيا، وأستراليا، وألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، والدنمارك، وكندا، وسويسرا، ونيوزيلندا «بطل الجولة الماضية في دبي»، وما يمثلهم من أفضل اللاعبين في البطولات العالمية والأولمبية على قوارب «القطمران» السريعة البالغ طولها 50 قدماً «F50».
ورحب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث بالوفود المشاركة والفرق والأبطال العالميين في منافسات الجائزة الكبرى.

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وأكد أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث العالمي تمثل دعماً حقيقياً لجهود اتحاد الشراع والتجديف الحديث من أجل تعزيز مكانة هذه الرياضة وبناء قاعدة من محبيها في الإمارات، خاصة وأن الحدث يشهد مشاركات فاعلة لمختلف قطاعات المجتمع، ومنها المرأة والناشئون للاستفادة من خبرات عمالقة الإبحار في العالم.
وقال: «سيكون عشاق الرياضات البحرية ومحبو الرياضات الشراعية الحديثة في الإمارات والمنطقة أمام فرصة كبيرة لمتابعة الفعاليات عن كثب في هذا التجمع الفريد». وأضاف: «تمنح العاصمة أبوظبي بعداً جديداً لهذه البطولة في ظل الدعم الكبير من مؤسساتنا الوطنية التي تشارك في رعاية الحدث مثل الشريك الاستراتيجي - مبادلة - للاستثمار ومجلس أبوظبي الرياضي، بما يسهم في الترويج لمعالم الإمارات والعاصمة التي تشجع على ممارسة رياضات الإبحار الشراعي الحديث مع توفر المرافق والبنية التحتية».

ميناء زايد
الإمارات
أحمد بن حمدان
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